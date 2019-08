CCOO denuncia errores en la adjudicación de destinos del profesorado

CCOO ha denunciado en un comunicado que la oferta masiva de empleo docente del Cuerpo de Maestros realizada en Andalucía, 3.800 plazas de las que 1.350 lo han sido de la especialidad de Primaria, la más numerosa, ha generado, entre otros motivos, "una reducción drástica de las vacantes adjudicadas al profesorado interino generalista de Primaria". Pero este no es el único problema detectado por el sindicato en la reciente adjudicación de destinos del profesorado andaluz, pues las nuevas instrucciones de Educación Primaria, no consensuadas, están también en el origen de este problema, sumado, todo ello, a errores de planificación y previsión. Así, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, informa que desde el sindicato se han detectado errores en la adjudicación de destino del profesorado para el próximo curso escolar, especialmente en Educación Primaria, aunque no solo en este nivel educativo.

“En muchos casos, dichos errores se han generado simplemente por no haber sido atendidas las reclamaciones presentadas a la adjudicación provisional o bien por no incluir todas las vacantes existentes, lo que va a provocar que se produzcan muchas vacantes sobrevenidas en septiembre, un hecho que CCOO viene denunciando tradicionalmente”, añade Molina.

En este sentido, el sindicato reclama que la Consejería de Educación y Deporte ofrezca información transparente a las organizaciones sindicales representantes del profesorado sobre el citado proceso de colocación del profesorado, permitiendo a la vez que todo el profesorado pueda consultar la adjudicación por centros desde un primer instante como garantía de un proceso correcto. El servidor de la Consejería de Educación es obsoleto e impide disponer de la necesaria transparencia que requiere el profesorado desde un primer momento y que resulta crucial para un previsible recurso, de ser el caso, se critica desde CCOO.

Debido a ello, Molina refiere que están recibiendo reclamaciones sobre vacantes que no se han ofertado y que serán adjudicadas como puestos sobrevenidos en los primeros días de septiembre, un problema que perjudica al profesorado con mayores derechos, motivo, en parte, de los problemas que se han generado en esta colocación. “Hemos detectado incluso docentes que han superado este último proceso selectivo a quienes no se les ha adjudicado vacante, lo que pone de manifiesto los problemas de planificación existentes en esta colocación del profesorado y que, evidentemente, deben ser resueltos”, apunta el responsable sindical.

Además, CCOO reclama, para resolver estos conflictos, que se amplíen los cupos docentes de profesorado de Infantil y Primaria como un elemento crucial que permitiría erradicar el fracaso escolar y el abandono educativo temprano. Pues, para el sindicato, la actual disponibilidad profesorado con amplia experiencia docente y los problemas detectados en este proceso de colocación, deben animar a la Consejería de Educación a llevar a cabo esta ampliación de forma urgente.

REDUCCIONES HORARIAS

Del mismo modo, para CCOO resulta imprescindible dotar de profesorado para cubrir las reducciones horarias de los mayores de 55 años si existen cinco o más docentes en un mismo centro en esta situación --actualmente es solo aplicable si hay, al menos, 10 docentes--; avanzar en la reducción de la ratio para favorecer una atención más personalizada del alumnado --ampliamente superada en las grandes poblaciones y áreas metropolitanas--; y reducir la carga lectiva en el cuerpo de maestros hasta llegar a las 23 horas lectivas semanales –actualmente de 25 horas--, para posibilitar una mayor actualización profesional y una intervención más planificada en el aula.

Asimismo, CCOO defiende, como vía para estabilizar al profesorado interino andaluz, contar con un modelo transitorio de acceso a la función pública docente que valore al máximo la experiencia con pruebas no excluyentes según permiten sentencias del Tribunal Constitucional sobre procesos transitorios anteriores.

“Esta es la única vía real y posible para que el profesorado con amplia experiencia docente pueda estabilizar su empleo, ya que otro tipo de propuestas no son posibles legalmente y responden más a deseos y a análisis demagógicos que a la realidad”, apostilla Molina.