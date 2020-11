CCOO denuncia que las auxiliares de ayuda a domicilio trabajan con falta de medios en Córdoba

El Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha dado a conocer hoy la "insoportable situación" que están viviendo las auxiliares de ayuda a domicilio de la provincia, y “digo las porque la inmensa mayoría de las personas que trabajan en el sector son mujeres que han visto agravada su situación laboral a causa de pandemia que estamos viviendo”, ha señalado la secretaria general de dicho sindicato, Isabel Medina.

Medina asegura que “la pandemia del covid-19 ha venido a poner la puntilla a un sector que está muy precarizado. La precariedad en el sector no es nueva. Hace años que CCOO, que tenemos el 80% de la representación en el sector, venimos denunciando que el precio que la Junta paga por hora es absolutamente insuficiente”. En la actualidad, la Junta paga 13 euros por hora, IVA incluido, según el sindicato Esa tarifa no se ha revisado desde el año 2007 y “lo que provoca es que las empresas adjudicatarias del servicio en los pueblos busquen su legítimo margen de beneficio a costa de las trabajadoras”.

“Las empresas -ha explicado Medina en rueda de prensa- solo cobran las horas trabajadas. Es decir, si una persona usuaria del servicio, por cualquier circunstancia, no requiere el servicio puntualmente, imaginad por ejemplo que la han tenido que ingresar por alguna causa médica y está unos días sin recibir el servicio, la empresa no lo cobra y, por extensión, no se lo abona a la trabajadora. Pensad que la mayoría de las auxiliares de ayuda a domicilio trabajan con un contrato parcial, es decir, no llegan al salario mínimo interprofesional, que os recuerdo es de 900 euros. Si de normal están cobrando 500-600 euros, si pierden usuarios o usuarias imaginad en lo que quedan sus sueldos”, ha remarcado la responsable sindical.

"Si la situación, de normal, ya es precaria, con el covid la precariedad del sector se ha incrementado aún más". “Muchas familias, por miedo a que el familiar al que se presta el servicio se contagie han reusado al servicio pero esas bajas no se están cubriendo con nuevos usuarios y usuarias en muchos casos. Eso significa que las empresas están recibiendo menos ingresos y que las trabajadoras hayan visto reducir sus sueldos en algunos casos a más de la mitad”, ha expuesto Medina.

“A esto se añade el miedo que tienen las mujeres a contagiarse y contagiar el coronavirus a las personas a las que atienden por la falta de equipos de protección adecuados”, ha añadido la secretaria general, quien ha puntualizado que “la mayoría de las empresas no están proporcionando a sus trabajadoras los EPI adecuados para que puedan hacer su trabajo con la máxima seguridad. Les dan dos mascarillas lavables y dos batas, cuando deberían cambiarse de mascarilla y de bata con cada usuario y usuaria y si la persona usaría está contagiada, deberían llevar un buzo, con gafas de protección, que no están llevando”.

“El problema es que las empresas, que ya están al límite, no pueden o no quieren hacerse cargo de los gastos extra que conllevan los EPI y las pruebas PCR por la pandemia, y la Junta, la Diputación, que es la que reparte las partidas de la Junta, y los ayuntamientos, que son los que contratan a las empresas, se lavan las manos y al final son las trabajadoras las que pagan el pato”, ha denunciado.

“Y lo peor es que la falta de equipos de protección adecuados está provocando una situación gravísima porque las trabajadoras se están poniendo en riesgo constantemente y son potenciales focos de infección", ha advertido Medina. "Pero es que además, si la trabajadora muestra síntomas y se va al médico y le hacen la PCR y da positivo no lo consideran una baja por enfermedad profesional, aunque se haya contagiado por atender a una persona que tiene coronavirus, así que los días que estén de baja tampoco los cobran", ha explicado.

Entonces, “lo que está pasando es que las trabajadoras, por miedo a perder sus trabajos, por miedo a ver reducidos aún más sus salarios, están aceptando trabajar en unas condiciones tremendas y en algunos casos yo diría que ilegales, como es la situación que hemos detectado en Cabra”, ha dicho. CCOO ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Cabra, si ingresan a un usuario en el hospital, obliga a la empresa adjudicataria del servicio a atender a esta persona en el hospital. “Nosotros ya hemos puesto el caso en manos de nuestros servicios jurídicos y vamos a poner la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo porque el servicio de ayuda a domicilio, como bien indica su nombre, está pensado para atender al usuario en su vivienda habitual, no en un centro hospitalario que ya tiene su personal para atender a las personas hospitalizadas”, ha explicado Medina.

“Esto es a lo que lleva los pliegos de condiciones leoninos que están imponiendo los ayuntamientos. Es que no se puede permitir que un ayuntamiento, como es el caso del Ayuntamiento de La Rambla, saque a concurso el servicio por 12,60 euros la hora más IVA y de puntos a las empresas que rebajen este precio y encima den mejoras. Eso es una vergüenza y solo perjudica a las trabajadoras porque una empresa que se haga cargo de un servicio como este por menos de 13 euros, para ganar algo, por algún sitio tiene que recortar, ¿y por dónde recorta? Por la parte más débil, las trabajadoras, que así están, trabajando jornadas partidas con solo 2, 3, 4 horas de trabajo diario, que no tienen EPI adecuados, que trabajan enfermas, sin formación para atender a personas enfermas de covid, sin medios para evitar lesiones músculo-esqueléticas, etcétera”, ha criticado el responsable de Construcción y Servicios.

Por eso, CCOO exige a la Junta de Andalucía que revise de inmediato el precio hora que se abona por el servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia y que reponga las bajas de usuarios, “porque nos consta que hay muchas personas esperando poder recibir el servicio”. Además, pide a los ayuntamientos abonen a las empresas adjudicatarias del servicio los gastos extraordinarios provocados por la pandemia para que las empresas puedan facilitar a sus trabajadoras los equipos de protección y les puedan hacer pruebas PCR o serológicas frecuentes y exige pliegos de contratación justos, con precios que permitan a las empresas obtener su lógico beneficio pero que no sea a costa de las trabajadoras y de su salud.