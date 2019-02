CCOO cree que las horas extras no solucionan la paralización

CCOO criticó ayer que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, no haya consultado con los sindicatos presentes en la mesa general las medidas que han trasladado al Colegio de Arquitectos con el objetivo de agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. Para la sección sindical de CCOO en la Urbanismo, la puesta en marcha de horas extras o la contratación de personal temporal no es la solución al problema, sino tan solo «una cortina de humo puesto que el presidente de la Gerencia es buen conocedor de los no pocos reparos de la Intervención a las medidas que ha propuesto, especialmente, a la contratación a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

El sindicato hace hincapié en que el problema de fondo es «la grave carencia de personal» de Urbanismo. De hecho, calcula que harían falta más de 50 nuevos puestos de trabajo para dar respuesta a las necesidades que demanda la ciudadanía cordobesa. En este sentido, CCOO insiste en la necesidad de contar con un plan de empresa que incluya, entre otras cuestiones, una oferta pública de empleo con la que se cubran las bajas que se han venido produciendo en los últimos años y se creen los puestos que sean necesarios para prestar un servicio ágil.