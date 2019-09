CCOO alerta del "peligro" que supone que los nuevos trabajadores del metal cobren un 15% menos

El sindicato CCOO de Córdoba ha alertado hoy del peligro que para la estabilidad laboral en el sector del metal puede suponer que los nuevos trabajadores que se incorporen a este sector cobren un 15% menos durante los seis primeros, como reza la disposición séptima del nuevo convenio colectivo del metal de Córdoba, "algo que vemos peligroso, además de discriminatorio, en cuanto puede conducir a una mayor rotación y despidos pasados esos seis primeros meses", como ha afirmado hoy el responsable provincial, de Acción Sindical de Industria de CCOO, Agustín Jiménez.

Este sindicato ha informado que hoy mismo va a denunciar este artículo del convenio, junto al artículo 19, por entender que en este último artículo se "incumple la ley", ya que en caso de incapacidad temporal por riesgo de embarazo de la mujer se establece el abono del 80% del salario bruto mensual, en lugar del 100% que dicta la norma. Respecto a la citada disposición séptima, "se estaría incumpliendo la jurisprudencia", como también ha señalado la secretaria provincial de este sindicato, Marina Borrego.

Este convenio afecta a unas 15.000 trabajadores en toda la provincia, de unas 800 empresas, y tiene una vigencia de dos años (2019 y 2020). Fue firmado el pasado mes de julio entre la Federación de Empresas del Metal de Córdoba (Femeco, patronal que integra a la joyería, fontanería, metalmecánico, electricistas y talleres de automoción) y el sindicato UGT, ya que finalmente CCOO decidió no firmarlo.

No en vano, y aunque tan solo la denuncia que CCOO ha presentado hoy afecta a dos artículos, "también hay otros artículos en los que no estamos de acuerdo, pero tampoco queremos dejar a los trabajadores sin el amparo del convenio", ha indicado Agustín Jiménez; refiriéndose al hecho de que una denuncia de la totalidad supondría una paralización de facto del convenio, mientras que la denuncia de dos artículos no impide que el mismo siga vigente.

Respecto a la subida salarial que establece el convenio, un 2% para este año y un 2,1% para 2020, la secretaria provincial de CCOO ha indicado que "tiene su importancia", aunque el sindicato considera que esta subida "no es real", en cuanto que el convenio ha eliminado un día de asuntos propios, "que se come esa décima de subida", según Aurelio Martín, responsable provincial de Salud Laboral de Industria de este sindicato.