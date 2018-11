Casi mil mujeres tienen asignada en Córdoba protección contra su agresor

Un problema, sea el que sea, NO puede solucionarse si está NO solamente si está de manera errónea mal planteado sino también plagado de etiquetas, eufemismos, prejuicios de valor, de creencias, de una ley integral (sic) con discriminación positiva (resic). Después de 14 años con tal sistema, no solo no se ha resuelto (salvo milagro) sino aumentado (según las estadísticas oficiales6. Además se hace (con consciencia política) la amalgama de las mujeres (casadas o en relación conyugal) con las mujeres en general. Pero aun haciendo la diferencia, NO se puede solucionar la misoginia fomentando la androfobia, o una desigualdad hacia el género femenino con otra hacia el masculino.