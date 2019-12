Carrillo: El PSOE de la corrupción castiga a los andaluces por no haberle votado

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Fran Carrillo, ha denunciado este miércoles en Córdoba que tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como la ministra “Mentira”, en referencia a María Jesús Montero, responsable de Hacienda, castigan a los andaluces por no haber dado su apoyo al PSOE de la corrupción en las pasadas elecciones autonómicas. “Como no me habéis votado, os voy a castigar congelando las cuentas”, ha indicado Carrillo en una nota de prensa.

A juicio del parlamentario por Córdoba, Montero “interviene las cuentas de la Junta de Andalucía de una forma arbitraria, cobarde y totalitaria, y lo hace justificando el déficit que ella misma dejó cuando era consejera”. Además, lo hace de manera arbitraria porque hay comunidades autónomas con peor déficit que Andalucía a las que, no solo no las interviene, sino que el Gobierno les concede ayudas y privilegios porque quiere llegar a acuerdos”.

Carrillo ha afirmado que “lo que han hecho con Andalucía no tiene nombre. Eso es chantajista y mafioso, porque han castigado a los andaluces de manera cobarde por no hacer lo que ellos querían, que es que les votaran”. Según el parlamentario, a la comunidad autónoma ha llegado un gobierno que “cree en la gente, y no un gobierno que manipula a la gente para controlarla”. Las cosas “han cambiado y eso molesta al PSOE de la corrupción y la mentira, entre ellas a la hija política de Griñán y Chaves, condenados los dos”.

El parlamentario andaluz ha recordado que ayer mismo el Gobierno de Sánchez ha imprimido un nuevo castigo a los andaluces al “eliminar la partida dedicada a los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENA”. “El partido que tanta propaganda hacía de su apoyo a los menores y a los extranjeros ha demostrado que todo era mentira, porque han recortado esa partida, que es de 27,2 millones de euros”.

A pesar de todo ello, Carrillo ha asegurado que “no nos va a alterar el pulso” y ha destacado que “hemos logrado que la corrupción no sea el titular diario”. Económicamente, Andalucía “está en el mejor momento de la historia” y en frente “tenemos a un PSOE descolocado al que no le interesa el futuro de los andaluces”.

Carrillo se ha referido también a los presupuestos andaluces, “los segundos aprobados por el Gobierno de Cs y PP en seis meses, el mismo periodo en el que España ha tenido dos elecciones y está sin gobierno constituido”. A su juicio, son los presupuestos de la estabilidad y de la consolidación del cambio efectuado hace un año, “y además son los más sociales de la historia”. El Gobierno socialista “creía en la corrupción, el clientelismo y el retroceso, porque prefería tener a la gente parada y subvencionada para controlarla mejor”. Ahora, en Andalucía “hay un Gobierno que prefiere que la gente emprenda, no que la gente dependa, sin trabas burocráticas, que no se le esconda en las listas de espera de la sanidad, y que el dinero de sus impuestos no vaya a prostíbulos, a comilonas, a joyas, a ERE falsos o a colocar a amigos”.