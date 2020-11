Carlos Jiménez: «Uno de los problemas es la casi inexistencia de ventas ' 'on line'»

-¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

-El comercio de cercanía se ha visto perjudicado y mucho como consecuencia de las normas anti-covid impuestas por la administración, tanto al reducir el aforo al 50% en los locales como por las medidas de adaptación de dichos locales a la normativas sanitarias, haciendo más difícil la posibilidad de atención , tranquila al cliente. Reduciendo el tiempo de compra a lo mínimo, poniendo en la tesitura al cliente de comprar rápido ya que las posibles aglomeraciones en la puerta del establecimiento impiden disfrutar de una compra relajada e intuitiva. En sectores como las grandes superficies el tiempo de compra es mucho mayor. Ya estas son más laxas en aplicar dichas normas teniendo un control nulo o casi nulo por las administraciones.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Uno de los principales problemas que padece el comercio minorista es la casi inexistente implantación en ventas online ya que resulta muy costoso para el pequeño empresario. En este sentido existe una gran competencia por parte de los negocios que, pese a no ser cercanos ni saber quién te vende, sí que tienen implantado el servicio de venta on line. Pero este no es el único problema con el que nos enfrentamos todos los autónomos que tenemos un comercio de cercanía, como es mi caso. En este sentido no hay que pasar por alto, por el daño que están causando, la presión impositiva por las distintas administraciones, la competencia en horas de trabajo frente a las grandes superficies.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Las administraciones deben de ayudar tanto apoyando la implantación digital en el pequeño comercio como regulando los horarios de apertura y cierre del comercio en general sin excepciones. El libre comercio no está reñido con una competencia justa y equitativa. Regular el mercado no significa favorecer a unos para perjudicar a otros, sino dar las mismas reglas de juego a todos por igual. Teniendo en cuenta todos los factores tanto laborales como comerciales.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio de cercanía es el que hace ciudad, el que hace de un barrio un lugar para solo dormir, a un lugar donde vivir. En Córdoba son miles los pequeños comercios que abren su persiana todos los días y dan los buenos días a todos sus vecinos, los que se preocupan por el anciano del quinto o el bebé del primero. Son todos esos comerciantes que felicitan a todos sus vecinos en navidad o en feria.