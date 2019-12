Cáritas Córdoba pide ayuda por Navidad ante el drama creciente del sinhogarismo

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado este martes su campaña de cara con el foco puesto en el fenómeno del sinhogarismo, que según los datos aportados por la Red Cohabita la semana pasada, ha crecido en Córdoba un 18% en el último año, contabilizándose más de 320 personas viviendo en la calle. Con el lema Deja que hable tu corazón. Nadie sin hogar como leitmotiv de la campaña navideña, el delegado diocesano de Cáritas, Manuel Hinojosa y el director de Cáritas, Salvador Ruiz, han llamado a la sociedad cordobesa a colaborar para erradicar esta lacra social que arroja un paisaje desolador.

Según Salvador Ruiz, Cáritas atendió el año pasado a unas 800 personas sin hogar distintas en la ciudad a través de los distintos recursos de que dispone, que en un día cualquiera alcanzan las 260 personas. Esos recursos abarcan desde la atención primaria en el dispositivo de atención de calle, que se realiza con el apoyo de 70 voluntarios, a atención a mayores en situación de exclusión en el hogar residencia San Pablo, personas procedentes de centros penitenciarios en los pisos Virgen de la Merced, alojamiento en la casa de acogida Madre del Redentor o asistencia en el ala de baja exigencia durante los meses de frío. Asimismo, indicó que en el último año cuatro personas murieron en la calle en Córdoba.

Según Salvador Ruiz, el perfil medio mayoritario de las personas sin hogar en Córdoba son hombres nacionales de entre 36 y 59 años, sin estudios o con estudios primarios, que viven solos, ya sean solteros o divorciados, y que llevan «entre 2 y 5 años o más en la calle». Ruiz ha subrayado la preocupación de Cáritas porque «observamos que cada vez hay personas de edades más extremas sin hogar, chavales muy jóvenes y un número creciente de personas cada vez más mayores». Mientras esto ocurre, los recursos públicos de que disponen están cayendo, según Ruiz. Cáritas destinó el año pasado 847.482 euros al mantenimiento de los servicios y recursos de atención a personas sin hogar de los cuales «un 62% procede de fondos propios y un 38% a recursos públicos que proceden en su mayoría de la asignación tributaria del IRPF y de la Diputación de Córdoba». Sin embargo, desde septiembre de este año, la ayuda de la Junta para el concierto de las 14 plazas de mayores en situación de exclusión, muchos de ellos casos previos de sinhogarismo, no ha sido renovada. «Los 14 abuelos siguen en el hogar, no se han ido porque consideran que ese es su hogar», explicó Ruiz, «aunque nos preocupa que en esta coyuntura, las personas mayores en situación de calle no tengan ningún sitio al que acudir».

Concierto benéfico de Diana Navarro

El 18 de diciembre, la cantante Diana Navarro ofrecerá un concierto a beneficio de Cáritas dentro de su gira Inesperado que dará comienzo a las 20.30 horas en el Gran Teatro. La artista participó ayer en la presentación de la campaña navideña en la que se enmarcar el concierto, donde mostró su agradecimiento a Cáritas por darle la oportunidad de aportar su granito de arena a la causa. Emocionada tras conocer el testimonio de Jesús Criado. «A veces, en el mundo de la música, rodeados de cámaras, vivimos en una realidad paralela por más que uno intente tener los pies en la tierra», lamentó, antes de felicitar a Jesús Criado por la fuerza demostrada para salir de la situación de sin hogar. En cuanto al concierto, Navarro explicó que repasará los temas de trabajos anteriores, como viene haciendo en esta gira, aunque promete que habrá una sorpresa flamenca al final por el contexto del concierto y las fechas navideñas en las que se va a celebrar. º