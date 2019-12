Cáritas alerta de que en la calle viven cada vez más personas mayores

Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado esta mañana la Campaña de Navidad 2019 enmarcada en la ayuda a las personas que viven en la calle con un lema que dice Deja que hable el corazón. Nadie sin hogar. El director de Cáritas, Salvador Ruiz, ha sido el encargado de ofrecer una panorámica de los usuarios que atiende a diario la organización humanitaria y ha descrito un paisaje desolador, que en Córdoba afecta a 800 personas distintas atendidas a través de los distintos servicios de Cáritas y una foto fija de 260 personas sin hogar que cada día duermen en la calle y que reciben alguna atención de los más de 1.700 voluntarios, en las 168 parroquias de la Diócesis o de la UVI SOCIAL que sale por las noches.

Según Salvador Ruiz, el perfil medio mayoritario son hombres nacionales de entre 36 y 59 años, sin estudios o con estudios primarios, que viven solos, ya sean solteros o divorciados, y que llevan entre 2 y 5 años o más en la calle. Ruiz ha subrayado la preocupación de Cáritas porque "observamos que cada vez hay personas de edades más extremas sin hogar, muchos hombres mayores y chavales cada vez más jóvenes".

La Junta mantiene sin subvención el hogar residencia San Pablo

En este contexto, han recordado que el hogar residencia San Pablo, que atiende a 40 personas de edad avanzada cuyo origen era el sinhogarismo y que han encontrado su casa en este espacio, está sin subvención pública desde septiembre, después de que la Junta de Andalucía dejara sin renovar el concierto de 14 plazas que existía. Según Salvador Ruiz, "hay 14 abuelos que siguen en el hogar porque no han querido abandonar el centro, que para ellos es actualmente su hogar, y nos preocupa que la administración no aporte los recursos necesarios para atenderlos". De momento, Cáritas está afrontando los gastos derivados de estas personas.

El testimonio de Jesús

La presentación de la campaña de Navidad ha contado este año con el testimonio en primera persona de una persona sin hogar que ha logrado salir de la calle y de la drogadicción gracias a la ayuda de los voluntarios y trabajadores de Cáritas. Se llama Jesús Criado, es de Cádiz y tiene 50 años. Según ha narrado, procede de una familia desestructurada de diez hermanos y graves problemas familiares que creció buscándose la vida de cualquier modo. "Mi infancia empezó en los reformatorios desde los diez años y con 18 entré en prisión, donde pasé 22 años de mi vida", ha explicado, antes de exponer que su vida ha estado ligada a la droga durante treinta años y que, pese a haber accedido a multitud de recursos contra la drogadicción no era capaz de salir. "Hay muchas cicatrices que se curan, pero hay otras que llevas dentro toda la vida", ha relatado, "la lucha conmigo mismo ha sido muy dura". En un momento dado, desesperado, sin ilusión ni ganas de vivir, solitario, emprendió una vida en la que alternó estancias en Córdoba y Sevilla y su tierra, Cádiz. "En Córdoba, en la plaza del Alpargate, conocí a los voluntarios de la UVI móvil de Cáritas, yo estaba enganchado a la coca, a la metadona, era una bomba auténtica de relojería a punto de estallar, no hablaba con nadie, vivía aislado del mundo", ha confesado, "pero los voluntarios venían a hablar conmigo, me traían café, me intentaban animar hasta que me hablaron del hogar Casa Madre del Redentor". Nunca imaginó que aquella casa le daría la vida. "Decidí ir y allí emprendí un proceso que no fue fácil, he tardado seis años en idas y venidas", ha explicado, ya que según su experiencia, "cada vez que volvía a mi tierra y allí me decían que yo no me iba a poder recuperar nunca porque eso no tenía arreglo, volvía a las andadas". Decidió entonces no ir más a Cádiz y centrarse en su recuperación en Córdoba. "Cuando empecé la terapia, decidí en contra del médico quitarme de todas las drogas de golpe, de un día para otro dejé de consumir todo lo que tomaba al ingresar en el centro", ha indicado ante la mirada de periodistas y personal y voluntarios de Cáritas, "me decían que estaba loco, que me lo tomara con calma, pero decidí que tenía que hacerlo así y me quité de las drogas y de todo a la vez, imagínense qué fuerza me daba esta gente, lo motivado que estaba en ese momento para dar un paso así". Ahora, totalmente desintoxicado, ha vuelto a iniciar la búsqueda de empleo y asegura que "mira al frente con mucha esperanza porque sé que se puede salir".

El delegado diocesano de Córdoba, Manuel Hinojosa, ha aprovechado la ocasión para recordar a los cristianos que Jesús fue una persona sin hogar, un marginado social y llamarlos a abrir los ojos para que, en plena Navidad, vean al niño Jesús que nace en todas esas personas que viven en la calle, sin un techo. "Ojalá esta Navidad ver al niño Jesús nos lleve a hacer gestos para ayudar a quienes viven este drama social".

Concierto de Diana Navarro

El día 18 de diciembre, la cantante Diana Navarro ofrecerá un concierto a beneficio de Cáritas dentro de su gira Inesperado a las 20.30 horas en el Gran Teatro. La artista ha participado en la presentación de la campaña de Navidad, en la que se enmarcar el concierto, y se ha mostrado emocionada tras conocer el testimonio de Jesús Criado. Según ha indicado, "a veces este mundo en el que vivimos los artistas nos aleja de la realidad, por eso me hace especial ilusión que el concierto del día 18 esté enfocado en el colectivo de personas sin hogar", ha asegurado, antes de agradecer a la entidad el trabajo que realiza y dar la enhorabuena a Jesús por su "enorme fortaleza". Además de los temas de la gira, Navarro aseguró que habrá alguna sorpresa navideña flamenca en el concierto de Córdoba.