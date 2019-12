Valentín Fuster aboga en Córdoba por incentivar a los jóvenes para que sean investigadores

Valentín Fuster, considerado el cardiólogo más prestigioso del mundo, ha abogado este viernes en Córdoba por motivar más a los jóvenes españoles para que sean investigadores, ya que, a su juicio, aunque España ha mejorado mucho en materia de investigación en los últimos años, "aún hay mucho camino por recorrer, y, más que un problema de mayor dotación (de recursos y presupuestos) es más bien un déficit de motivación, de cultura investigadora", lo que hay en España.

Así lo ha señalado Fuster momentos antes de pronunciar en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) la 9ª Lección Conmemorativa Maimónides, acto en el que este Instituto también ha hecho entrega de los premios a los mejores trabajos científicos desarrollados por investigadores del IMIBIC durante 2019.

Además, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba le ha entregado a este reconocido cardiólogo español una medalla de honor, tras señalar también éste que actualmente más que hablar de investigación "hay que hablar de creatividad, de construir algo nuevo" en el ámbito de la biomedicina, entre otros.

En concreto, y tras su conferencia magistral titulada Tres bases científicas de la salud: edad, innovación y educación, Valentín Fuster ha recibido esta distinción anual dirigida a reconocer a un científico de prestigio internacional que haya contribuido al desarrollo del IMIBIC. El profesor Fuster, además de su capacidad para trasladar los conocimientos que ha descubierto en el laboratorio a la prevención y a la curación de la enfermedad cardiovascular, "ha sabido reconocer la importancia que tiene el estilo de vida en la prevención de las enfermedades de la sociedad moderna, siendo un divulgador clave de la importancia que esto tiene para la salud", han resaltado desde este instituto.

El investigador español más citado de todos los tiempos

Valentín Fuster es el investigador español más citado de todos los tiempos, con 239.000 citas, y es el único investigador que ha recibido los principales premios de las 4 instituciones de cardiología más importantes del mundo: American Heart, American College, Europea de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología. En 2012 fue reconocido como una de las dos Leyendas Vivas Americanas de la Cardiología. Actualmente esta al frente de su Fundación Science, Health and Education, con el objetivo de conseguir mejorar la salud integral en la población.

Tras su intervención se ha procedido a la entrega de premios a las mejores publicaciones de investigadores del Instituto. El premio Enrique Aguilar Benítez de Lugo ha sido para la investigadora María Jesús Vázquez, por su trabajo Mediates obesity and nutrient dependent perturbation of pubertal timing by epigenetically controlling Kiss1 expression; mientras que el premio al Mejor trabajo de Investigación Clínica ha recaído sobre la investigadora Ángela María Cano Yuste, por su trabajo Risks of Infection and Mortality Among Patients Colonized With Klebsiella pneumoniae Carbapenemase-Producing K. pneumoniae: Validation of Scores and Proposal for Management.

Los galardonados junto a Valentín Fuster y responsables del Imibic. Foto: A.J. GONZÁLEZ