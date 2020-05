Campeones de distinta alma

Marroquíes 6, Tafures 2 y Pastora 2 son los recintos que Diario CÓRDOBA les trae hoy a esta edición en papel y a la digital en este año sin concurso ni visitas a los patios, pero en el que el alma y la belleza de estos hitos siguen tan impresionantes como siempre (si no más) y justo cuando quizá sean más necesarios que nunca para difundir esperanza en este confinamiento por la crisis sanitaria.

Se trata de tres patios de la ruta de Santa Marina que, en conjunto, atesoran nada menos que 16 primeros premios, y que siempre salen como ejemplos cuando se discute si en el Concurso de Patios debe primar lo castizo o el preciosismo. Y claro, con estos referentes las discusiones terminan siempre en tablas porque nadie le puede quitar méritos ni a esa ciudad de flores que es Marroquíes 6 ni al detalle y el sabor castizo que se le ha dado a Pastora 2 o al esmero de Tafures 2. Porque cuando se hacen las cosas bien...

Se trata de una falsa polémica que recuerda a la que reinaba hace dos décadas en un concurso donde competían en el mismo rango patios de edificios con cinco siglos de antigüedad y otros de inmuebles recientes, un dilema que se resolvió cuando se dividieron los premios en dos categorías: los de Arquitectura Antigua y Moderna, dejando patente que nadie sobra mientras se ajuste a las líneas básicas de la tradición de la Fiesta y se presente con honradez y mucho trabajo su patio.

Tafures 2

Ese es el caso, indudablemente, de Tafures 2, que ha participado en 11 ediciones y que obtuvo dos primeros premios consecutivos en el 2012 y 2013 seguidos de dos segundos galardones del certamen en 2014 y 2015. Ayer, Francis Serrano cuidaba del patio que asombra este año, a pesar de que no esté al 100% porque parte de las plantas de flor están al sol en un espacio reservado de la casa. Aún así, la variedad de plantas es mayor que nunca y este mayo el rosal trepador de flores rojas luce radiante y ya casi se une con la buganvilla, la duquesa está espectacular, otro tanto ocurre con la glicinia y las plataneras... «Incluso me he animado, y como al rosal trepador me ha ido tan bien, estoy ilusionada con otros esquejes especiales que me han regalado», explicaba ayer Francis. Por su puesto, los aperos agrícolas y útiles de las antiguas matanzas en los pueblos, que rescató Francis para incorporarlos con gusto al conjunto, son la mejor colección de su género que puede verse en los patios cordobeses.

Pastora 2

Por su parte, Rafael Barón hace tiempo que consiguió que su patio, de Arquitectura moderna, pueda echarse un pulso con cualquier otro veterano con siglos de antigüedad. Para ello incorporó una puerta bicentenaria, valiosas cerámicas y muebles de época, el lavadero antiguo, la capilla de la Virgen de la Salud, la entrañable figura de un monaguillo limosnero... La prueba de que se puede tener un patio cordobés castizo, señorial y popular en pleno siglo XXI. Y junto al detallismo con las plantas, con las que juega en asombrosas composiciones, Pastora 2 ya es el patio de arquitectura moderna más premiado del Concurso, con 5 primeros premios. Capítulo aparte, no hay que olvidar que Barón es el presidente de la asociación de cuidadores de patios rejas y balcones Claveles y Gitanillas, y que cualquier charla con él permite aprender sobre patios, tanto para disfrutarlos como para hacer propios los problemas de esta fiesta.

Marroquíes 6

Respecto al más premiado patio del siglo XXI, Marroquíes 6, también CÓRDOBA le trae imágenes suyas, especialmente en la edición digital. Sepa que habría una forma de visitarlo sin romper las directrices del estado de alarma: pedir cita previa a algunos de los talleres alojados en el edificio con la excusa de una gestión comercial. Pero claro, aunque esto no vaya contra la ley, sí que atenta contra el espíritu de la norma, el sentido común y es una irresponsabilidad con los artesanos y residentes en el edificio. Y es más: ¿qué sentido tiene colarse sin sentir la propia Fiesta de los Patios? «Es una sensación tan extraña. Estar en el patio sin que haya nadie. Se me cae el alma a los pies» explicaba ayer Barón sobre su caso.