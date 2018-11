La campaña de recogida de la aceituna se generaliza en toda la provincia

Durante la última semana se ha generalizado el inicio de la campaña de recolección de aceituna en la provincia, que este año se ha visto retrasada en unas tres semanas por cuestiones de tipo meteorológico. La presente campaña se presenta, según ha señalado el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, algo mejor que la anterior, pues se producirán unas 280.000 toneladas de aceite, mientras que en Andalucía serán 1,3 millones, según el aforo elaborado por la Junta. En la provincia se espera una cosecha casi un 10% mayor que la anterior, mientras que en Andalucía el crecimiento será de un 24%. Sin embargo, en todo el mundo se producirá un 7% menos que en años anteriores.

Con esto, el delegado indica que las expectativas son buenas, puesto que «el campo está bien, el sector está bien y en los precios no debería haber mucha repercusión». En todo caso, reflexiona Zurera, podrían sufrir variaciones hacia arriba, pero no a la baja, «porque en el enlace de campaña no ha quedado aceite de oliva y este año habrá menos producción mundial». Esto significa que «desde Córdoba y Andalucía podremos ayudar a suplir parte de la merma sufrida en los otros países competidores».

Recuera el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía que Córdoba produce una quinta parte del aceite que se hace en España y el 8% de todo el aceite de oliva del mundo».

Con esta situación, insiste Zurera, «vamos a surtir para el mundo esa carencia que hay». Así que la esperanza de la Junta de Andalucía es que «sea una campaña rica, de muchísima calidad, con un poquito más de producción y, además, vamos subiendo también en las exportaciones», que es uno de los retos que desde hace años se tiene planteado el sector oleícola cordobés, como es aumentar su presencia en el mercado internacional.

Explica el delegado de Agricultura que «vamos llevando la botella. Hemos llevado miles y miles de botellas a otros países y se van quedando allí, lo que es una buena señal». Por lo tanto, sentencia Zurera, «todo bien».

Esta lectura tan positiva que se puede hacer este año de la campaña de la aceituna en la provincia es fruto, a juicio del delegado, del «trabajo, la responsabilidad, la innovación y el sacrificio de los hombres y de las mujeres del campo». Además, pune hincapié en resaltar el trabajo que también vienen haciendo las cooperativas y la industria vinculada a esta actividad, «que no cesan de trabajar por mejorar la calidad».

CONFEDERACIÓN / Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha iniciado el plan de vigilancia especial para la campaña oleícola 2018-2019. Este dispositivo, que está compuesto por más de 50 puntos de control y observación a lo largo de la cuenca, ha sido diseñado unificando los datos y experiencias de años anteriores.

En este sentido, agentes medioambientales y técnicos, coordinados por los servicios de autorización y control de vertidos de la CHG, realizarán labores de vigilancia nocturna y en fines de semana, por las distintas zonas de la cuenca, con especial atención en las zonas productoras de aceite de oliva y sus subproductos: almazaras, secaderos de alperujo, extractoras, refinerías de aceite y centrales de biomasa.