La Cámara de Cuentas dice que la UCO cumplió la ley en el 2016 pero no incluyó al personal docente

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado que las actividades de la Universidad de Córdoba (UCO) durante 2016 relativas a su presupuesto, a la formulación y rendición de cuentas anuales, a la estabilidad presupuestaria, a la contratación pública, a la gestión de los recursos humanos y a las subvenciones concedidas "resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa de aplicación", aunque no incluyó la relación del personal docente e investigador.

Así se recoge en el resumen del informe, difundido por la Cámara de Cuentas, y que ha elaborado al tener como competencia la fiscalización externa de la gestión de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, entre ellos, los correspondientes a las universidades públicas andaluzas, dándose la circunstancia de que la UCO aplicó en 2016 la normativa "en todos los aspectos significativos", aunque también se produjeron algunos "incumplimientos y limitaciones".

Así y en relación con el presupuesto, la UCO "no contempla los presupuestos de todas sus entidades mayoritariamente participadas", y "tampoco incluye de forma expresa la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador funcionario y laboral con el contenido mínimo establecido en la normativa de aplicación", sumándose a ello que "la variación de sus créditos iniciales de operaciones no financieras excede la tasa de variación aprobada por la autoridad competente sobre el gasto computable respecto al ejercicio anterior".

En el ámbito de las modificaciones presupuestarias, el informe indica que "se manifiestan diversas incidencias en la tramitación y aprobación de los expedientes de modificaciones de crédito, principalmente en relación con las transferencias de crédito", a la vez que hay "previsiones que exceden lo establecido en el marco general aplicable al sector público", siendo "la falta de cuantificación del impacto de las modificaciones en los objetivos previstos" otra incidencia señalada.

En materia de cuentas anuales, la UCO "incumple la normativa contable pública de aplicación al no constar que haya aprobado los estados financieros del ejercicio ni, como entidad dominante del grupo en las que tiene participación mayoritaria, que haya formulado cuentas anuales consolidadas".

En cuanto a la estabilidad presupuestaria, la UCO "se excede del plazo medio de pago de 30 días establecido en la normativa de estabilidad y morosidad", no constado "que haya elaborado el plan de actualización de tesorería y otras medidas legalmente establecidas con el fin de reducir el periodo medio de pago, ni que se cumplen las medidas de seguimiento y control en materia de morosidad".

Tampoco se ha producido la implantación definitiva y operante de una contabilidad de costes, ni la observancia de la tasa de variación sobre los gastos no financieros aprobada por el Consejo de Ministros. Además, "no se indica expresamente en la liquidación del presupuesto, integrante de las cuentas anuales, el cumplimiento o no de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera".

Sobre la contratación, "se han observado incumplimientos puntuales relativos a la remisión de la información contractual a la Cámara de Cuentas de Andalucía, la formalización de un expediente en el perfil de contratante y, en determinados expedientes, la superación de los plazos legalmente establecidos para: la formalización del contrato, la aportación de documentación por parte de los adjudicatarios y la adjudicación del contrato".

En relación con el personal, ha habido "una reducción paulatina del número e importe de los abonos a funcionarios acogidos a planes de jubilación anticipada e incentivada que carecían de cobertura legal", y en las convocatorias de concursos de selección del personal docente e investigador contratado "no se ha evidenciado la comunicación al Consejo de Universidades para su difusión en todas ellas".

En el área de subvenciones, las salvedades obedecen a la "falta de informe jurídico previo a la aprobación de las bases reguladoras de las convocatorias, de informe del órgano competente que acredita el cumplimiento de los fines para los que se otorgó la subvención y del informe de la comisión de selección y valoración".

OTROS ASUNTOS

Sin que afecten a la opinión de cumplimiento, se han detectado otras "deficiencias o debilidades de gestión de los fondos por la UCO", como que en materia de control interno, organización interna y estructura funcional, "no queda garantizada la independencia de la unidad encargada de realizar el control interno al adscribirse orgánicamente a la Gerencia y no al Consejo Social de la UCO", y "no hay pruebas documentales de las actividades realizadas por esta unidad".

En cuanto al presupuesto, "su aprobación no responde a ningún plan estratégico y muestra carencias que imposibilitan realizar cualquier análisis de eficacia, eficiencia y economía de su gestión y ejecución. Tampoco se deja constancia documental que soporte el contenido e importe de las partidas presupuestadas".

En relación con el área de personal, se da "un sesgo negativo en la proporción de mujeres de las categorías del personal docente e investigador funcionario que, si bien es común al conjunto de las universidades públicas andaluzas, presenta en la UCO índices de presencia ligeramente superiores a la media, cercanos a la zona de equilibrio", observándose, por otro lado, "la ausencia de mecanismos de control del cumplimiento del límite legal de retribuciones del personal docente e investigador por su actividad investigadora".

RECOMENDACIONES

Como resultado de la fiscalización, la Cámara de Cuentas hace una serie de recomendaciones, entre ellas que "las funciones y técnicas a desarrollar por el servicio de control interno tienen que concretarse, haciéndolo depender del Consejo Social para garantizar su independencia".

Junto a ello, "debe elaborarse un plan estratégico que se relacione con el presupuesto anual y que contenga los elementos necesarios para el análisis de la eficacia, eficiencia y economía de la gestión de la UCO" y, para facilitar este análisis, la Cámara ve necesario "avanzar en la implantación efectiva y definitiva de un sistema de control de costes o contabilidad analítica".

También aconseja "un mayor formalismo en la documentación, justificación, tramitación y aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria, justificando el impacto sobre los objetivos fijados y, en particular, al de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

En materia de contratación, recomienda la adopción de las "medidas necesarias para dotar y custodiar los documentos que han de contener los expedientes y observar con rigurosidad los plazos y la constitución de las fianzas", y también "habría que elaborar un manual de procedimientos y funcionamiento que identifique las tareas y pasos a realizar, así como las responsabilidades de cada puesto implicado en la tramitación de estos expedientes".

En materia de personal y, concretamente, en relación con el personal docente e investigador, se insta a "la implantación de las medidas necesarias para el fomento de la carrera administrativa de la mujer dentro de este grupo", y también se aboga por "el control automatizado del límite de retribuciones de la actividad investigadora".

Finalmente, en materia de subvenciones, la Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda "la aprobación de un plan estratégico y el desarrollo e implementación de bases de datos que permitan una mejor gestión, seguimiento y control de las subvenciones, incluidas becas y otras ayudas".