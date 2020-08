El calor amainará desde este lunes con una caída de las máximas de cuatro grados

El calor sofocante de estos días, que todavía el domingo mantenía la campiña cordobesa en aviso naranja, amainará desde este lunes con descensos térmicos de hasta 4 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este alivio térmico no se va a notar mucho en Córdoba este lunes, ya que está previsto que la máxima roce los 38º e incluso que suba un poco más. Igualmente, la mínima prevista para esta noche seguirá la tónica de los últimos días y se mantendrá en los ya habituales e insoportables para el descanso 23º de mínima.

Sin embargo, a partir del martes los predicciones de la Aemet son más que halagüeñas, ya que el mercurio no solo no rozará los 40º, sino que se quedará en tan solo 37º para dejar el miércoles unos primaverales 32º de máxima. El jueves y el viernes, las temperaturas no subirán de 35º y el sábado podremos disfrutar de tan solo 36º de máxima.

Además, a estas máximas benevolentes hay que añadir que las mínimas van a descender también. Así, el jueves no subirán de 19º para continuar bajando en las noches sucesivas y oscilar entre los 17 y los 18 grados.

Este domingo, la máxima se alcanzó a las 18.00 horas con 39,4º y la mínima se registró a las 08.00 horas con 21,9º, según informa la Aemet. La hora de más calor en la ciudad de Córdoba, según datos tomados en el Aeropuerto, fue de las 17.00 a las 18.00 horas.