Un callejero actual para los bomberos

Cualquier llamada al 080 activa un preciso mecanismo en el SEIS de Córdoba, en el que la localización exacta del foco de incendio en el menor tiempo posible es crucial para los bomberos. El sindicato CTA denunció ayer el mal funcionamiento del programa de callejero que manejan los bomberos y que es necesario para ofrecer una respuesta inmediata al ciudadano en el lugar del siniestro. Se trata de un programa que sustituye a lo que se hacía hace unos años de forma manual, consultando un mapa en papel de la ciudad de Córdoba, calle a calle.

El sindicato considera «anticuado y obsoleto» el programa informático que se maneja en la actualidad, porque se queda colgado con frecuencia y no permite a veces visualizar el lugar del incendio de manera previa, en unas pantallas de 46 pulgadas que hay en sendos parques. Por eso, CTA pide que sea el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento el que trabaje en una nueva herramienta o que se adquiera a empresas (como Garmin) que trabajan con GPS. Fuentes municipales aseguraron ayer que ya está solventándose este problema: «Ya se ha solicitado una solución definitiva a los servicios informáticos municipales, para que no vuelva a repetirse una situación que viene de la falta de gestión por parte del gobierno municipal de Isabel Ambrosio», respondiendo ayer dichas fuentes.

Además, el programa que actualmente da cobertura al SEIS se hizo de forma «casi artesanal» en el propio servicio, recuerdan bomberos de este sindicato. En la aplicación, por ejemplo, están localizadas zonas rurales del término municipal de Córdoba, cortijos o caminos, que no se encontrarían en cualquier otro mapa. «Necesitamos una herramienta especial para los bomberos», defienden desde CTA, al tiempo que explican que programas de geolocalización como google map, por ejemplo, no contienen información de utilidad para los bomberos como si hay o no en la zona siniestrada hidrantes, tomas de agua o cobertura telefónica. «No debería ser necesario volver a recordar la importancia de tener un apoyo informático para poder atender lo más rápidamente posible unas emergencias donde en muchos casos cada segundo cuenta, donde lo que está en juego es la vida de ciudadanos», indicó CTA.

Cese del jefe del SEIS

El teniente de alcalde de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha firmado el decreto para el cese del jefe del SEIS, Juan Rubio, que ha estado al frente de los bomberos desde el 19 de abril del 2000 y que ha renunciado voluntariamente a ese puesto de libre designación. Rubio seguirá teniendo atribuciones de jefe hasta que se cubra esa plaza, a la que podrán presentarse oficiales de bomberos de cualquier parque de España.