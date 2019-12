Cal y arena de los sindicatos a la OPE del Ayuntamiento de Córdoba

La propuesta para la oferta pública de empleo (OPE) del Ayuntamiento de Córdoba perteneciente al 2019 ha sido recibida por barrios según los sindicatos. La Delegación de Recursos Humanos debe aprobar antes de que acabe el año la OPE de la que han trascendido los criterios generales que la articulan, así como el número de plazas, un total de 68, que se ofertan. De ese total, 30 serán para Policía Local.

Así, mientras que CSIF y el Sindicato de Policía Local (Siplb) consideran que la oferta es buena si se tiene en cuenta el marco normativo. «Podría ser infinitamente mejor, si no estuviéramos atados de pies y manos por la ley y las tasas de reposición», comenta Enrique Luque, de Csif, el único sindicato que votó a favor de la oferta en la mesa de negociación general (donde no están presentes los sindicatos corporativos como Siplib). Para el sindicato de funcionarios, el equipo de gobierno oferta lo que puede "encorsetado" como está con las tasas de reposición y unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2018. "Con lo que hay, no podemos pedir más", apunta pese a reconocer las carencias en muchas delegaciones.

Miguel Martínez, representante de Siplb, la valoración es "muy positiva", ya que de 52 plazas, quitando las de promoción interna, 30 serán para Policía Local, lo que evidencia "una apuesta clara por el servicio de Policía, que se debe mantener en los próximos años si queremos alcanzar los efectivos del 2009", que fue cuando más agentes tuvo el cuerpo en Córdoba.

Por contra, para el resto de sindicatos considera que estamos ante una OPE insuficiente que no paliará en absoluto la falta de personal de la mayoría de departamentos del Ayuntamiento. María José Víbora, de CCOO, lamenta no haber podido entrar a ver las plazas, "solo criterios" y denuncia "la falta de diálogo social". Además, critica que no se hayan aumentado plazas de promoción interna caducadas del 2016, y considera "insuficientes" las que se quieren sacar de este año.

Desde CTA también critican los mismos aspectos (falta de diálogo e insuficiencia de plazas) y alertan, además, de las intenciones privatizadoras del gobierno local. En un estudio reciente de este sindicato, se analiza la pérdida de plantilla municipal en los últimos años, cifrándola en un 9,9% desde el año 2015. En este tiempo, CTA cifra en 173 los empleos perdidos en el Ayuntamiento de Córdoba, 102 de laborales y 71 de funcionarios. Asimismo, el estudio refleja la edad media de la plantilla municipal, que es de 51,2 años, siendo el 14% de los trabajadores mayores de 60 años.

Desde CGT, Juan Miguel Carvajal, critica "la nula voluntad de negociar del PP", ya que "ni siquiera contemplaron la posibilidad de estudiar las propuestas sindicales". Sobre la OPE, CGT cree que evidencia "el camino que parece querer emprender el PP: el de la privatización de los servicios municipales, reduciendo a la nada la oferta para la reposición de los puestos de trabajo del personal laboral, que en los últimos años ha visto reducida su plantilla en más de un 25%".