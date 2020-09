Cae la reserva de actividades rurales

Aunque a los alojamientos rurales les ha ido muy bien durante el verano muchas empresas de turismo activo han registrado un descenso de su actividad. Es el caso que le ha ocurrido a Lynaxia, una firma de servicios culturales y ambientales con sede en Montoro que ha visto como en verano sus reservas han caído hasta un 95%, como explica uno de sus responsables, Jorge Jaimez.

Esto se debe, según señala, a que «la gente se mete en las casas rurales, compran todo lo que pueden y no salen para nada», porque «está muy asustada».

Esta «triste realidad» sitúa al sector en «una crisis increíble» en la que están sumergidas «empresas compañeras de Sierra Morena», ya que «había más público el año anterior, cuando no había nadie en la sierra, que ahora que está todo el mundo».

Por eso agradece que «los ayuntamientos se hayan apiadado de nosotros» y hayan hecho algunas actividades lúdicas para los pueblos de la mano de las empresas locales.

En el otro lado de la provincia, en el parque multiaventura v Río Secreto de Hornachuelos, también han notado ese descenso, aunque en menor proporción.

Estas instalaciones, que cuentan también con albergue, han tenido mayor afluencia de público en agosto y aunque ha bajado la demanda de sus servicios, no han dejado de tener visitantes, según cuenta uno de los coordinadores de las instalaciones, Niño Fandiño. No obstante, no ha sido suficiente como para incorporar a sus puestos de trabajo a todos los monitores y trabajadores de la plantilla.

El parque multiaventura tiene mayor afluencia de público que el albergue y la procedencia de sus visitantes ha sido mayoritariamente de las localidades cercanas, como Palma del Río, y de las provincias de Sevilla, por la cercanía, y Jaén.

En cuanto a las perspectivas para el otoño, Fandiño señala que «esperemos que al menos siga esta misma dinámica» y que «por lo menos vayamos salvando un poquito la afluencia».

Junto a ello indica que habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación en los colegios, porque buena parte de sus clientes los tienen en los centros educativos. En tanto a grandes y pequeños les esperan en Hornachuelos las tirolinas, la escalada, los circuitos de desafío personal y el embalse del Bembézar.