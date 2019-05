Cadena humana para reclamar más recursos contra la esclerosis múltiple

La asociación cordobesa de esclerosis múltiple (Acodem) realizó ayer una cadena humana, junto al recinto ferial de El Arenal, con motivo del día mundial de esta enfermedad, en una actividad que se repitió en varias ciudades del país. El presidente de Acodem Córdoba, Antonio Galindo, aprovechó para recordar durante este acto que en Córdoba son unas 800 personas las que padecen esta enfermedad y que sería importante poder contar con un mayor respaldo económico de las administraciones para poder ofrecer mejores servicios a dichos pacientes. Galindo también reclamó a la Junta que se suspenda la subasta de medicamentos para que a los pacientes con esclerosis no se les receten genéricos, ya que no les aportan el mismo resultado. Por otro lado, apuntó que últimamente se están conociendo más casos de esta enfermedad en niños, debido a que antes no se realizaban estos diagnósticos en tan tempranas edades. En Córdoba se diagnostican unos 60 casos anuales de esta patología.

El presidente de Acodem destacó que sigue sin existir una cura para esta enfermedad y que lo único que existen son medicamentos para aliviar los síntomas y para mitigar los efectos secundarios de los tratamientos. Sin embargo, hay en marcha varias investigaciones, también en el Imibic, y en el Reina Sofía se están aplicando ensayos clínicos en pacientes. La esclerosis múltiple es la patología neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes y la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes españoles, después de los accidentes de tráfico. Se detecta el doble en mujeres que en hombres y es una dolencia neurológica que afecta a la sustancia blanca (mielina) de la médula espinal y del cerebro de forma intermitente.