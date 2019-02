Brindis por Francisco Zurera

Desde que fue nombrado delegado provincial de Agricultura, el 26 de septiembre del 2007, hasta su relevo aparecido en el BOJA del 14 de febrero, han pasado 11 años y casi cinco meses, un periodo en el que Francisco Zurera Aragón ha conseguido el respaldo y la consideración del sector agroganadero cordobés. Ayer, las siete denominaciones de origen cordobesas se unieron para homenajear a Zurera, acompañadas por empresarios agrarios, presidentes de cooperativas, técnicos de Agricultura, la nueva delegada, Araceli Cabello, la Universidad de Córdoba y el presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero, entre otros. Zurera, que sustituyó a una delegada (Mar Giménez) recibe ahora el relevo de otra delegada. «Enhorabuena, Francisco, por el trabajo en estos 11 años y 5 meses, porque aquí cada día es muy importante. He sentido que hay mucho trabajo por hacer y espero llegar al listón tan alto que has dejado. Ha sido un placer haber visto cómo has trabajado», indicó Araceli Cabello, que es una gran conocedora del aceite de oliva y del mercado exterior. Por eso, le dijo a Zurera, «sé que me vas a ayudar en esta andadura». El presidente de la denominación Montilla-Moriles, Javier Martín, actuó de maestro de ceremonias. Martín remarcó algunas de las cualidades de Zurera: «Este acto es un reconocimiento a una persona que ha estado 11 años de delegado de Agricultura. Que siempre tenía abierto su despacho, que siempre contestaba al teléfono y que siempre ha acudido a donde lo hemos llamado. Además, cuando ha habido problemas, siempre ha sido el primero en poner la cara».

Precisamente, en una entrevista tras tomar posesión de su cargo, Zurera decía en este periódico: «Para mí es una apuesta personal importante ayudar al agricultor y al ganadero, a la industria agroalimentaria, a las cooperativas y a todos los que viven del campo, que son muchos cordobeses. Voy a intentar acercar la Administración al servicio de quien la necesite».

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, rubricó estas palabras en su intervención al afirmar que Zurera «ha sido una persona muy cercana siempre». El ya exdelegado, como recordó también Javier Martín, «se ha pateado toda la provincia».

Zurera, que estuvo acompañado de su esposa y sus dos hijos, agradeció el homenaje y reivindicó la importancia de las denominaciones de origen. «Las denominaciones son instrumentos de pasado, de presente y, sobre todo, de futuro», señaló. Pese al trabajo y los avances que se han producido en la agricultura y la ganadería cordobesa, Zurera advirtió de todo lo que aún resta por impulsar: «Está todo por hacer en el sector agroalimentario, en el vino, en el vacuno de leche, en los ajos, en las naranjas... Lo que hemos hecho en los últimos años es trabajar, trabajar y trabajar. Todos juntos: el sector y la Administración».