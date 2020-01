Los bomberos rescatan a un caballo que se quedó atrapado en el canal del Guadalmellato

Los bomberos han rescatado este lunes a un caballo. El Servicio de Extinción y Salvamento de Córdoba, que cada día se enfrenta a situaciones diferentes, ha tenido que acometer hoy una operación de salvamento de un caballo que había quedado atrapado en el canal del Guadalmellato después de recibir un aviso del servicio de emergencias del 112 que a su vez fue alertado por un ciclista.

Según la información facilitada, el caballo quedó atrapado en dicho canal, donde no había agua, pero no era capaz de salir por sí mismo, por lo que una patrulla de bomberos se desplazó hasta el lugar para establecer mecanismos y ayudarlo a salir. El caballo tuvo que ser sedado previamente, pese a lo cual no fue fácil sacarlo del lugar donde quedó estancado porque estaba "muy nervioso", indicaron los bomberos, lo que prolongó el rescate durante varias horas.

Para extraerlo, fue necesario emplear un camión escalera de los bomberos y un sistema de amarre con una cuerda que estableció la vía para que el caballo pudiera saltar desde el lugar donde había quedado atascado. Se desconoce quién es el propietario del animal, por lo que el caballo fue conducido al centro de control animal de Sadeco, según las mismas fuentes.

RESCATE EN UN GARAJE

Por otra parte, los bomberos de Córdoba han actuado esta tarde en otro rescate, esta vez de una persona que quedó atrapada en un garaje de la calle Golondrina número 5 en torno a las 21 horas debido a un cortocircuito que dejó sin red eléctrica la cochera. La persona atrapada pudo ser rescatada tras emplear la llave manual que existe para estos casos, según las fuentes consultadas.