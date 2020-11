Bomberos denuncian la falta de personal y el deterioro de las instalaciones del Parque

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) difundió ayer un vídeo por redes sociales donde denunciaban las condiciones precarias en las que se encuentra el Parque de Bomberos. Una reivindicación que se suma a las que vienen haciendo estas semanas atrás en las que piden un aumento de personal y la continuidad de las obras para la reforma integral del Parque.

La oscuridad cae sobre nuestras cabezas en el Parque Central 👻👨🏼‍🚒 , donde el deterioro más impactante se hace dueño de nuestra frustración 😔 , la humedad cala nuestros huesos y los sonidos de una estructura ruinosa perturba el silencio de la noche 🌒. @jmbellidoroche pic.twitter.com/ExPBVqzyq8 — Córdoba_bomberos (@cordobafire) October 31, 2020

David Martínez, miembro del SAB ha confirmado a este periódico que sus reivindicaciones nacen de la “desesperación, la peligrosidad de la situación que podría provocar accidentes y la necesidad de dar a conocer la situación tan precaria que hay en el Parque de Bomberos”.

Su principal demanda al Ayuntamiento de Córdoba es un aumento de la plantilla. “Aunque ahora se han cubierto 20 plazas de bombero conductor, pero esto no suple las jubilaciones. No cumplimos, ni de lejos, con la ratio de 1 bombero por cada 100.000 habitantes que dictamina la Comunidad Europea. Deberíamos ser alrededor de 200 bomberos y no llegamos ni a 120 operativos”, denuncia Martínez. El déficit de personal, según explica Martínez, “no solo afecta a la dimensión operativa del trabajo, si no que también perjudica al trabajo de oficina; ahora mismo solo tenemos a una persona. No hay a suboficiales, ni personal en segunda actividad, ni personal administrativo, ni técnicos de gestión”.

Como consecuencia de esta problemática, son otras muchas las que han ido surgiendo. “Para comprar vehículos necesitamos hacer pliegos de condiciones y esto es una tarea que tiene que hacer un técnico, que no tenemos. Ahora mismo contamos con una flota de vehículos con más de 30 y 40 años de antigüedad y que pueden fallar en cualquier momento, están pasando ITV cada seis meses y con bastantes problemas porque no hay recambios para vehículos tan antiguos. El material individual también brilla por su ausencia; llevamos sin recibir ropa individual de estancia en parque cinco años”.

Con respecto a las instalaciones, denuncia que todas las reformas que se han venido haciendo son “lavados de cara” y que no se han acometido obras importantes para la mejora del Parque. Aunque estaba prevista una reforma integral del parque, una incidencia obligó a intervenir con una obra de urgencia. Se han adecentado las arquetas y la planta baja pero la obra prevista, ha quedado paralizada, según Martínez. “Falta que el Ayuntamiento le de prioridad a las obras. Sin su ayuda, sabemos que esto no va a continuar”, concluye.

Respuesta del Ayuntamiento

Ante estas nuevas reivindicaciones, el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico se ha remitido a las declaraciones que ofreció el pasado lunes 26 de octubre donde informó de que en los próximos días mantendría una reunión con los representantes sindicales para abordar la situación "complicada" que se vive en el servicio, pero también para poner en valor las cosas que se han llevado a cabo en "un tiempo récord" desde que se incorporó en agosto el nuevo jefe del SEIS, David Muñoz.

En este sentido, el concejal repasó algunas de las cosas que se llevaron a cabo desde entonces como las revisiones a las autoescalas y otros equipos; la sustitución de las luces de emergencia, que ahora son azules por prescripción técnica, o la adquisición de nuevo material para mejorar el confort de las guardias en el SEIS (compra de somieres y colchones). Torrico anunció, además, que está en marcha la adquisición de cascos y máscaras nuevas y la renovación de la ropa de los bomberos, la de estar en el parque y los trajes de condiciones climatológicas adversas. También se han comprado sierras-sables y elaborado nuevos procedimientos operativos.

Está en fase de elaboración las bases para 38 plazas de bombero, 12 de cabo y 7 de sargento de la nueva Oferta Pública de Empleo. Asimismo, está ya en fase de contratación las obras del Parque de Granadal y la segunda fase del Parque del central dará comienzo una vez se solucionen los problemas de certificación que ha habido con la primera fase del proyecto. También está prevista la adquisición de cuatro vehículos especiales para el casco histórico y completar la escala técnica de los bomberos.