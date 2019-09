La Biblioteca Central pone en marcha un espacio 'maker' para nuevas tecnologías

La Biblioteca Central de Córdoba pone en marcha, desde el mes de octubre, un espacio maker en el que se programarán un conjunto de actividades centradas en las posibilidades de las nuevas tecnologías. La iniciativa se integra dentro del proyecto 1234REDES_CON, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa Interreg V-A EspañaPortugal.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, un espacio maker es un emplazamiento físico para compartir recursos y conocimientos, trabajar en proyectos, hacer 'networking' y construir cosas. En estos espacios, basados en la filosofía 'DIY' ('Do It Yourself', en español 'hágalo usted mismo'), son fundamentales las ideas de aprender haciendo y generar conocimiento en comunidad.

El espacio que ahora pone en marcha la Biblioteca Central es un taller centrado en lo digital y de uso personal. Es decir, un espacio de producción de aplicaciones y objetos físicos a escala personal, más vinculado con la sociedad que con la industria, pero sin descartar su potencial como semillero de proyectos de negocio.

De esta manera, la Biblioteca Central ofrece un conjunto de recursos tecnológicos como equipos audiovisuales, tabletas y ordenadores, impresoras 3D, pizarras digitales y herramientas y utillaje manuales. Este servicio será también un recurso de utilidad para los centros formativos, especialmente en el área de conocimientos 'Steam' --ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas--.

En una primera fase --hasta fin de año--, el espacio 'maker' apostará por una dedicación formativa, dirigida especialmente a jóvenes preferentemente, y en una doble dirección: en el marco de los Programas Educativos del Ayuntamiento por una parte, y con talleres formativos abiertos al público en general, que se celebrarán los viernes de 19,00 a 20,30 horas en la Sala 3 de la Biblioteca Central, desde el viernes 4 de octubre hasta el viernes 13 de diciembre.