«Beneficia a todo el mundo que se paralice la subasta de medicamentos»

Rafael Casaño de Cuevas tomará posesión hoy como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, cargo en el que sucederá a Práxedes Cruz. Rafael Casaño nació en Córdoba en 1967. Es licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada; miembro del comité ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos como contador, y copropietario, junto a su padre, de una farmacia en la calle Infanta Doña María, en Ciudad Jardín., ua botica en la que comenzó su padre, el primer farmacéutico de la familia, en 1957, oficina en la que después de 62 años esta familia tiene amigos que son más que clientes. Casaño se vinculó al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba en el 2003 como contador. Después, estuvo cuatro años como vocal de oficina de farmacia y del 2011 al 2019, junto a Práxedes Cruz, ha sido tesorero.

-¿Qué objetivos fundamentales se marca como presidente?

-El principal reto es sustituir a uno de los mejores presidentes que han pasado por el colegio, Práxedes Cruz. Entre los objetivos para los próximos cuatro años están facilitar al colegiado un entorno adecuado para tener una formación continuada que garantice a los pacientes una atención farmacéutica de máxima calidad. Desde la junta directiva también ayudaremos a las farmacias de pequeños núcleos rurales, que son la base y la razón de ser de nuestro modelo mediterráneo de farmacia, y potenciar la red local de receta electrónica, para mejorar su seguridad y prepararla para la inminente entrada de la receta electrónica privada.

-¿En qué situación se encuentra el sector farmacéutico cordobés?

- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba está formado por 1.130 colegiados, que desarrollan su labor principalmente en oficinas de farmacia, aunque también en hospitales, distribución o análisis. Cerca de un 70% son mujeres y la media de edad está entre los 40 y 50 años. Los farmacéuticos sin ejercicio apenas llegan al 10%, cifra inferior a la media andaluza y española.

-¿Que la Consejería de Salud de la Junta haya anunciado la paralización progresiva de la subasta de medicamentos, que implantó el Gobierno anterior, beneficia a los farmacéuticos y pacientes?

-Beneficia a todo el mundo que se paralice la subasta de medicamentos. La subasta, con independencia de su factor económico, crea una desigualdad entre el paciente andaluz y del resto de autonomías españolas. Provoca falta de adherencia a los tratamientos por las continuas faltas de los medicamentos subastados y una lógica destrucción del tejido industrial farmacéutico andaluz, al ser solo un laboratorio el seleccionado. La eliminación de la subasta beneficia al médico, al farmacéutico y al tejido industrial andaluz, pero sobre todo al paciente, que recupera su capacidad de elección del medicamento cuando se prescriba por principio activo.

-¿Hay un número suficiente de farmacias en Córdoba o con las que existen se cubre de forma adecuada la demanda?

-Actualmente hay 406 oficinas de farmacia homogéneamente repartidas, lo que indica una ratio de 1.934 habitantes por farmacia, por debajo de la ratio andaluza (2.161 habitantes por farmacia), y de la española (2.112 habitantes por farmacia), y por supuesto de la europea (3.125). Existen en nuestra provincia unas 30 oficinas de farmacia en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. El servicio farmacéutico está suficientemente garantizado en la provincia. Sin embargo, hay 14 oficinas de farmacia catalogadas por la Junta como VEC (viabilidad económica comprometida).

-¿Existe preocupación en el colegio por el creciente número de medicamentos que se adquieren por internet? ¿Debería regularse el comercio ‘online’ para llegar a los núcleos rurales?

-La venta on line de especialidades farmacéuticas, no sujeta a prescripción médica, viene recogida en el real decreto 870/2013, que permite a las oficinas de farmacia autorizadas poder realizar la dispensación con todas las garantías. Este colegio, dentro de sus posibilidades, vigila que esto se lleve a efecto. Hay oficinas de farmacia en poblaciones con menos de 400 habitantes, por ejemplo las de Ojuelos Altos, Fuente la Lancha, El Guijo, Valsequillo o El Higueral. Y en poblaciones con menor número de habitantes, existen botiquines donde dispensa un farmacéutico. Si bien el servicio de internet de los medicamentos no sujetos a prescripción médica funciona perfectamente en Córdoba y provincia, gracias a la cohesión del sistema farmacéutico, el paciente puede ir también personalmente a la oficina de farmacia independientemente del lugar donde viva.

-¿El gasto farmacéutico se ha recuperado tras la crisis o se muestra contenido?

-El crecimiento actual del gasto farmacéutico está contenido, con cifras muy cercanas al IPC. Los farmacéuticos colaboramos con la sostenibilidad del sistema, con medidas como la aplicación de los reales decretos 8/2010 y 1193/2011, que fueron creados en la época de crisis pero que siguen en vigor. Creo que ha llegado el momento de que se revisen, porque el gasto farmacéutico español en farmacia es inferior ahora a los años previos de la crisis.

-¿El desabastecimiento de medicamentos existente en España en los últimos tiempos se está reduciendo?

-Los desabastecimientos se deben a múltiples causas. Escasez de materias primas o concentración de la producción de un principio activo en una sola planta. Y el farmacéutico sufre este problema. Intentamos solucionarlo dentro de nuestras posibilidades, informando a los pacientes de alternativas terapéuticas, llegado el caso con formulación magistral e intentando mitigar la alarma social que lógicamente genera. Hemos creado también un centro de información, Cismed, Centro de Información de Suministro de Medicamentos, que nos permite detectar en tiempo real situaciones de desabastecimiento.

-¿La receta electrónica puede mejorarse?

-En Andalucía fuimos pioneros y referentes nacionales en receta electrónica, aunque es cierto que 15 años después el sistema necesita mejorar en materia de seguridad e interoperabilidad con otras comunidades.

-¿Ya está implantado en todas las oficinas de farmacia de Córdoba el Sevem (Sistema Español de Verificación de Medicamentos)?

-Sí, está funcionando al 100%, lo que ha requerido un gran esfuerzo económico y de formación de los farmacéuticos y su personal. Hoy en día puedo asegurar que ninguna oficina de farmacia cordobesa puede dispensar un medicamento falsificado.

-¿Qué opinión le merece que en Córdoba haya vuelto a abrir Laboratorios Pérez Giménez, con el nombre de Pharmex, y que hayan surgido otras empresas dedicadas a la búsqueda de tratamientos como Canvax Biotech?

-El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba puso su granito de arena para que en la actualidad estén funcionando los laboratorios Pharmex, con los que mantenemos una estrecha relación, y pueden estar seguros de que cualquier laboratorio que se instale en la provincia de Córdoba encontrará en este colegio a un aliado.