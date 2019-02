Bendodo anuncia que el presupuesto de la Junta estará «provincializado»

Primero, la patria común e indivisible de todos los españoles (Art. 2) reconoció y garantizó el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran nos decían, y el poder se acercó a los ciudadanos y la democracia sería más directa, se nos decía, y cada vez nos miramos con más recelo las entidades territoriales llamadas Comunidades Autónomas que siempre quieren barrer para casa en vez de para los intereses generales, nos tememos. Pero, a mí no me importó porque los “padres de la patria” me decían que eso era lo mejor y los creí. Andando el tiempo, mi Consejero de Presidencia provincializó los presupuestos de mi Comunidad Autónoma porque es justo que sepamos qué se va a hacer en nuestra provincia y en qué se va a invertir y así poco a poco nos iremos desentendiendo de lo que les pasa a mis conciudadanos de provincias vecinas. Pero a mí no me importa porque yo ya sé que voy a tener mi palacio de justicia, aunque en el pueblo vecino le hagan falta escuelas, por ejemplo. Y andando que te anda nos vamos acercando a la municipalización de los presupuestos y luego a la individualización y miraré a mi alrededor en busca de mis referencias y estaré solo. Y no será bueno. ¡Feliz Día de Andalucía¡