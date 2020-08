Bellido replica a Vox que no está autorizado ningún tipo de celebración tradicional

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido esta mañana a las críticas de Vox por no autorizar una salida procesional desde la Parroquia de San Lorenzo en la capital y ha explicado que la recomendación de las autoridades sanitarias es no autorizar ningún tipo de celebración tradicional para evitar posibles contagios por covid-19.

Bellido ha señalado en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que "no es que no se autorice la procesión, sino que siguiendo la recomendación de la Consejería de Salud y Familias en un decreto, cuando se levantó el estado de alarma, se dijo que no se autorizaba ningún tipo de celebración tradicional, ni romerías, etc, donde se incluyen este tipo de procesiones extraordinarias". Por tanto, "se ha recordado la aplicación del decreto", ha puntualizado el alcalde, quien considera que "es tiempo de mucha prudencia".

El alcalde ha expuesto que "se retoman actividades culturales, de ocio y religiosas, pero tienen que ser siempre en entornos donde estén absolutamente controlados y se tenga capacidad de controlar los aforos, las localidades estén numeradas, y eso, desgraciadamente, en este tipo de celebraciones ahora mismo no se puede asegurar".

Asimismo, ha insistido en que "hay una recomendación tajante de la Consejería de Salud y Familias de junio que decía que no recomendaba ni autorizaba a los ayuntamientos estas celebraciones", con lo que, "sintiéndolo mucho, nos gustaría tomar otra decisión, pero no se puede autorizar, porque puede suponer un riesgo bastante tangible de un rebrote en la ciudad", ha apuntado el regidor.