Bellido promete trabajar por una Córdoba capital de congresos y grandes citas

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, apuesta por “convertir a Córdoba en capital de referencia para congresos, ferias y grandes citas musicales y culturales”, un compromiso que trasladó a los responsables de Hostecor.

Según la nota de prensa facilitada por el propio PP, Bellido defendió que desde el gobierno municipal centrará “todos los esfuerzos en la promoción de Córdoba”, algo que es clave para generar actividad, tarea que será compatible con la culminación del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones.

“Es el momento de dejar atrás las polémicas, el gobierno que salga de las urnas y que aspiro a liderar impulsará y coordinará con el sector un plan de promoción exterior de Córdoba ambicioso, innovador, con herramientas de difusión nuevas y competitivas para convertirnos en referencia para congresos y grandes citas culturales”, avanzó.

En este sentido, Bellido defendió que una de las prioridades será culminar la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones para que “Córdoba cuente con una oferta importante para atraer turismo de ferias y congresos, una vez que la Junta culmine la reforma del palacio de Torrijos”.

El candidato popular reivindicó la necesidad de que Córdoba "cuente con un recinto que albergue conciertos de relevancia y festivales musicales, dado el impacto turístico que ello supondría para la ciudad y la capacidad de nuestros empresarios para hacerlo realidad; nuestra ciudad debe trabajar para complementar su actual oferta y debe mirar también a los amantes de la música, el perfil de gente joven que se siente atraída por las citas musicales que se celebran en cualquier momento del año”.

EL CONFLICTO DE LOS VELADORES

Bellido, que estuvo acompañado por Salvador Fuentes, consideró “urgente” resolver “con prudencia y diálogo” conflictos como el de veladores que por una mala gestión del gobierno ha derivado en “enfrentamiento entre sector hostelero y vecinos, una polémica que no se ha atajado y que ha generado un malestar que la ciudad no se merece”. Apuntó que “se han de afrontar con rapidez y eficacia los asuntos de gestión desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, que debe servir como palanca de apoyo a la inversión y a una ciudad más sostenible, habitable y moderna”.

“La seguridad jurídica debe ser una prioridad, con una Gerencia ágil y efectiva en la gestión de trámites y licencias para todos los sectores afectados”, recalcó.

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA

Además, se comprometió a impulsar en 2019 la Escuela de Hostelería de Córdoba después de cuatro años de absoluta incapacidad para ponerla en marcha por parte del actual equipo de gobierno municipal, en el transcurso de un encuentro con representantes de Hostecor.

Bellido considera que “hay que actuar con rapidez, profesionalidad e implicar más al sector en esta tarea porque Córdoba no puede prescindir ni un día más de una herramienta clave como una escuela que nutre de profesionales a la actividad y refuerza sus posibilidades del talento para competir en el mundo”. “Estamos hablando de una actividad que representa más del 15 por ciento del empleo y cerca de un millón de turistas vienen a Andalucía expresamente por la gastronomía y sería estúpido no aprovechar esta oportunidad; es triste comprobar cómo, otra vez más, Córdoba ha perdido la oportunidad de acoger la Gala Michelín, referente de la gastronomía y eso no podemos permitirlo”, recalcó.