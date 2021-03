Bellido pide a Cs que resuelva pronto la dimisión de Timoteo para no comprometer la Base Logística

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido a sus compañeros de gobierno de Ciudadanos que resuelvan con prontitud, de la mejor manera posible, el tema de Eva Timoteo para no comprometer la estabilidad de la ciudad de cara al proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra.

"Lo que puede afectar al proyecto no es un cambio de concejal, lo que puede afectar al proyecto es que, colectivamente, no estuviéramos a la altura y no supiéramos tomar los acuerdos que son necesarios para que el proyecto llegue a puerto", ha precisado Bellido esta mañana en rueda de prensa. Aunque cree que eso no va a suceder, considera "conveniente" recordarlo. Porque, como ha insistido, no puede permitirse que "otro tipo de cuestiones pongan en duda esos proyectos".

El alcalde, además, ha dejado un mensaje para el concejal o la concejala que llegue a sustituir a Timoteo: "Que asuma la responsabilidad que tiene con todos los ciudadanos y que, sea quien sea, sea proactivo a la estabilidad". Desde su posición, ha asegurado que trabajará "para garantizar esa estabilidad y esos proyectos". Aún así, mantiene la confianza. "Llevamos décadas esperando que haya proyectos tan importantes como este y creo que va a haber altura de miras".

La inmatriculación de la Mezquita-Catedral

Tras el anuncio por parte de Podemos e Izquierda Unida de llevar al pleno de marzo, que se celebra este jueves, la inmatriculación de la Mezquita-Catedral, José María Bellido ha dejado clara la postura del grupo popular. Un rechazo absoluto que, en su opinión, presentará la mayoría del pleno. "Ni el propio Gobierno de la Nación está ahora mismo en condiciones de afirmar otra cuestión, sino que la titularidad de la Mezquita-Catedral es del Cabildo y es indiscutible", ha sentenciado esta mañana en rueda de prensa.

Para el alcalde de Córdoba "no hay duda sobre esa titularidad, es que lo ha dicho hasta el propio informe del Gobierno de la Nación al respecto". Y esta intención de llevar al pleno, de nuevo, el tema de la inmatriculación cree que solo es una cortina de humo ante "los asuntos del día a día que verdaderamente importan a los cordobeses".

Adelanto de elecciones en Andalucía

Al respecto de la exigencia de Vox al Gobierno andaluz para adelantar las elecciones andaluzas, el alcalde de Córdoba ha señalado que "el calendario solo se puede mover si es en función de los intereses generales". "Si es una cuestión derivada de intereses meramente políticos, pues no tiene sentido", ha declarado.

Bellido se mantiene optimista ante las tensiones en el Gobierno de la comunidad. "Yo no veo en riesgo la estabilidad del Gobierno andaluz, veo a un presidente, Juanma Moreno, muy consolidado, un liderazgo firme, una coalición muy estable y un apoyo externo, de Vox, un acuerdo de gobernabilidad que, aunque como todos estos acuerdos, tienen sus vaivenes, tienen sus momentos de tensión, en términos generales avanzan a buen ritmo", ha concluido.