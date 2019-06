Bellido: "Mi pacto con Córdoba es ilusión, pasión y ambición"

Mis más celestiales felicitaciones y mis mejores deseos para el nuevo Alcalde y sus colaboradores. Ser Arcángel de Córdoba es un honor , a mi me ha elegido El Altísimo ; pero ser Alcalde no es mucho menos , a ti te han elegido sus hijos , los cordobeses. Has comenzado un camino duro , Córdoba necesita vida y tú pretendes dársela con tu ilusión , pasión y ambición; yo colaboraré en que no queden estas buenas intenciones en el olvido. Un celestial consejo te doy ; nunca prometas lo que no puedas dar , nunca humilles ni infravalores a nadie por muy humilde que sea. Protege al débil frente al fuerte y desarrolla la empatía hacia con tus paisanos los cordobeses. Los Alcaldes como personas que son pueden ser buenos y malos ; los buenos son queridos , valorados y recompensados y tienes el ejemplo en Estepona y Cabra que repiten con mayorías. Los malos defraudan una vez y son apartados por esa mayoría de votantes que una vez lo apoyaron ilusionados. Esto último lo viviste de cerca y espero que te sirva el ejemplo. No ignores los problemas de mis hijos los cordobeses sean de la edad , condición social, tendencias personales o enclave donde vivan. Paséate por sus barrios y habla con ellos , pisa sus calles y no te asustes ni te avergüences de la dejadez de muchos barrios ;Fátima , Guadalquivir , Olivos Borrachos etc. Y dignificalos. Que Dios os bendiga.