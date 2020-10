Bellido garantiza que las contrataciones del Plan Aire se harán antes de final de año

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha garantizado que las contrataciones del Plan AIRE estarán todas en marcha antes de final de año. El regidor popular ha dado respuesta a las críticas de Podemos que ha alertado hoy de que el número total de contratos no serán 261, como se anunciaron, sino 175 contratos. Aunque sobre la cuestión numérica no ha aterrizado el alcalde, ha afirmado que todos los contratos estarán antes de que finalice el año y ha recordado el esfuerzo "importante" que el Ayuntamiento de Córdoba hace para contratar a este número de desempleados entre 6 y 8 meses. En concreto, la administración local pone algo más de 3 millones para completar la inversión de la Junta de Andalucía. Bellido ha recuerdo que no todas las grandes capitales andaluzas están haciendo ese esfuerzo.

Por otro lado, el alcalde ha explicado por qué el Ayuntamiento ha dejado de acudir a la convocatoria del Plan Emplea, que puso en marcha el anterior Gobierno andaluz, y que ha terminado siendo desechado por la propia Junta de Andalucía después de los numerosos problemas que han tenido los ayuntamientos con él. Bellido ha explicado que los ayuntamientos estaban recibiendo "una cascada de condenas" judiciales, al considerar los tribunales que los contratados estaban haciendo trabajos estructurales por lo que obligaban a los consistorios a hacerlos trabajadores municipales.

"El plan Emplea reventó por la vía de los hechos porque los ayuntamientos no nos sumábamos ya a él, después de ser asesorados por las asesorías jurídicas", ha explicado. Por ese motivo, la Junta de Andalucía --dice Bellido-- creó el Plan Aire, que se ha hecho siguiendo las pautas jurídicas recomendadas para no repetir el error anterior. ¿Cómo? Haciendo que los trabajadores se dediquen a tareas excepcionales derivadas de la pandemia, como la desinfección especial de colegios o el control de aforos, que los ayuntamientos dejarán de prestar cuando termine la crisis sanitaria.