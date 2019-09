Bellido cree que Vox apoyará las ordenanzas fiscales de PP y Cs

Bellido cree que Voz apoyará las ordenanzas fiscales de PP y Cs. El alcalde de Córdoba, que se ha tenido que enfrentar hoy a su primera crisis de gobierno tras la salida por motivos de salud de Juan Miguel Moreno Calderón, se ha mostrado hoy seguro y confiando en que PP y Cs alcanzán un acuerdo con Vox para la aprobación de las ordenanzas fiscales. El regidor popular se ha fijado como reto en su vuelta al trabajo, después de dos semanas de descanso estival, la aprobación de las tasas e impuestos municipales, un expediente que el equipo de gobierno dejó esbozado en el mes de julio.

El alcalde espera "ir al detalle" de las ordenanzas fiscales, que prevén una bajada de la presión fiscal de 60 euros por familia, y alcanzar un acuerdo con algunos de los grupos de la oposición. "Lo digo con toda la humildad de quién no tiene votos suficientes", ha reconocido Bellido en referencia a que los votos de PP con 9 ediles y Cs con 5 no alcanzan la mayoría suficiente. Por eso, el regidor ha prometido que se fajarán con Vox y el resto de grupos para llegar a un acuerdo. Precisamente, preguntado sobre las múltiples críticas que ha vertido el grupo de Vox sobre el proyecto de ordenanzas fiscales del PP, el regidor se ha mostrado optimista en que finalmente habrá acuerdo porque "no hay color", ha dicho, entre las suyas y las ordenanzas fiscales de PSOE e IU, que de no aprobarse las de los populares habría que prorrogar. "No hay color, unas tienen una profunda bajada de impuestos y otra no. Luego se verá si se quiere optar por bajar impuestos o por mantener las anteriores", ha dicho.



En este sentido, Bellido ha recalcado que la bajada de impuestos que proponen "es real" y está cifrada en 6 millones de euros y no "un engaño como sostiene Vox". Por otro lado, además de la aprobación de las ordenanzas fiscales, el alcalde se ha fijado como objetivo en septiembre el impulso del plan estratégico de ciudad, para cuyo diseño el equipo de gobierno quiere contratar a una consultora. Además, hay que aprobar la constitución del nuevo Consejo Social de la ciudad y de varias comisiones para echar a rodar el mandato.