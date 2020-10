Bellido confía en abrir "una nueva vía" para solucionar el conflicto con Policía Local y Bomberos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido la dificultad que existe para que el Ayuntamiento pueda cumplir con el acuerdo firmado en 2018 con Policía Local y Bomberos para el cobro de varios complementos salariales --el famoso acuerdo del 0,3%--, pero confía en que se pueda abrir una vía para solucionar este conflicto laboral que ha llevado hoy de nuevo a agentes de ambas plantillas a protestas en la calle.

Representantes de los sindicatos Sipbl, Sipan y SAB se han concentrado a las puertas del Palacio de Orive donde estaba prevista una comparecencia del alcalde. Reivindican el cumplimiento de los acuerdos y el abono de la productividad del primer semestre del 2020. Estos sindicatos volverán a concentrarse el próximo día 12 y advierten de que no pararán "hasta el cumplimiento íntegro de todo lo firmado".

El alcalde, por su parte, ha vuelto a indicar su intención de consultar a otros organismos, incluidos los de otras administraciones, y a solicitar nuevos informes jurídicos "para ver si puede haber una nueva interpretación de ese acuerdo" que permita al Ayuntamiento pagar. " Si no llegar al 100% , al menos abrir una vía de negociación", ha dicho el alcalde después de recordar que ahora mismo ni siquiera puede iniciarse ese diálogo porque los mismos técnicos que firmaron el acuerdo en 2018 son los que ahora interpretan que no es posible el pago del modo que exigen las plantillas de Policía Local y el SEIS. "El problema es que no hay nadie técnicamente que pueda firmar ese informe y esa propuesta de pago", ha reconocido el regidor, por lo que va a seguir hasta lograr una salida a esta situación.