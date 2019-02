Bellido aborda con CECO, CCOO y UGT las claves de los proyectos y futuro de Córdoba

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha abordado este miércoles junto al presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz; la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego; y el secretario general de UGT de Córdoba, Vicente Palomares, los retos que Córdoba tiene que afrontar en los próximos años para impulsar el desarrollo económico y el empleo con motivo de la charla-coloquio 'Un proyecto de ciudad'.

Según ha informado el PP, el objeto del encuentro ha sido "recabar ideas y propuestas para afrontar con garantías los retos que la ciudad tiene pendientes desde hace años, punto de partida para desarrollar estrategias que generen actividad económica y oportunidades de empleo".

Cómo abordar el desarrollo logístico de la ciudad y el papel que las administraciones deben adoptar en esta materia ha sido uno de los asuntos planteados en el coloquio, así como los sectores económicos sobre lo que debe articular Córdoba su apuesta de futuro --turismo, industria cultural--.

'Un proyecto de ciudad' también ha planteado a los participantes qué iniciativas se han de desarrollar para mejor la proyección de la denominada 'Marca Córdoba', qué valores e imagen ha de proyectar la ciudad en el exterior para ser conocida y atractiva para las inversiones.

El urbanismo y las grandes infraestructuras que Córdoba tiene en marcha y las actuaciones que necesitan también han sido objeto de debate con la intención de recabar ideas y planteamientos que puedan trasladarse a las administraciones para que "se conviertan en una realidad más pronto que tarde, desde el consenso y el acuerdo entre agentes económicos y sociales".



PROPUESTA DE CCOO

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha trasladado al PP las principales demandas del sindicato. Entre estas demandas, la responsable sindical destacó una sobre el resto: la necesidad de Córdoba se convierta en una ciudad generadora de empleo. "La ciudad debe dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y eso pasa necesariamente por que el proyecto de ciudad hable de empleo, de una ciudad generadora de empleo y de riqueza para quienes la hacen".



La muestra más evidente del estancamiento y el inmovilismo de Córdoba es que en 10 años la población cordobesa solo ha crecido en 255 personas (325.453 en 2007 y 325.708 en 2018). En este sentido, Borrego afirmó que "Córdoba no ha sido capaz de generar oportunidades ni proyectos que generen el empleo del que tan necesitado está la ciudad".



Es más, la responsable sindical hizo hincapié en la urgencia de reducir la tasa de desempleo del 22,49% actual a cifras más cercanas a las de antes de la crisis (14,69% en 2007) porque "no hay ciudad sostenible sin empleo; o la ciudad se verá reducida a un mero escenario y ahí las administraciones juegan un papel fundamental como dinamizadores económicos ".



"Córdoba necesita infraestructuras que permitan incrementar la industrialización y vertebrar la provincia convirtiéndola en el nodo del transporte tanto por carretera como por ferrocarril que puede ser y debe ser”, dijo Borrego.



La creación de empleo es esencial para evitar el despoblamiento y la pobreza que se ha enquistado en Córdoba. "No podemos olvidar que tenemos tres de los barrios más pobres de España", recordó la secretaria General quien insistió en que "el barrio marginal, el gueto, debe desaparecer y debe haber para ello un plan integral en el que todos aportemos nuestras ideas y esfuerzos".



Asimismo, Borrego abogó por buscar un equilibrio en las zonas turísticas de la ciudad para frenar la desertización del casco histórico. "No podemos consentir que las viviendas turísticas se apoderen de las zonas turísticas frenando el interés de quienes pudieran pretender el rejuvenecimiento de la zona histórica", comentó.



Además, apuntó, "hay que poner freno a la escalada de precios de la vivienda, especialmente, de la vivienda de alquiler, para que las personas y las familias más desfavorecidas tengan acceso a un derecho cómo es el de la vivienda".