Los bebés del confinamiento

Las estadísticas esperan, nueve meses después, un repunte de nacimientos a contar a partir del confinamiento decretado en marzo. A falta de esa certidumbre científica, hablamos con los padres cordobeses de los niños nacidos en la era covid, una generación que nace marcada.

Rubén Cubero García: «Cuando me enteré, aún sabíamos muy poco del virus»

Rubén, que es atleta, le pidió matrimonio a Julia llegando a la línea de meta de la Media Maratón de Almodóvar. Desde aquel día, la pareja preparaba una boda en primavera, pero lo que les trajo el confinamiento fue un bebé. «Un niño precioso que al mirarlo hace que me olvide de las 15 grapas que tengo de la cesárea», comenta una madre primeriza aún ingresada en Reina Sofía cuando se le hizo esta entrevista. «La ilusión de mi vida era ser madre, pero al enterarme me quedé en shock, aún sabíamos muy poco del virus y me agobié un montón. He tenido un embarazo bueno pero con mucha angustia», relata. Al pequeño Rubén, que pesó 4 kilos al nacer, y a sus padres les ha pillado «todo lo de la pandemia» y el bebé ha tenido que ser presentado a la familia por videollamada. Julia se quedó embarazada empezando el confinamiento, para una fecha en la que tenían planeado casarse aunque ya vivían juntos. «Teníamos la mitad de la boda pagada. Todo se ha chafado, y aunque pensé hacer boda y bautizo juntos, ahora pienso que ya me casaré, que es algo secundario y que ahora lo importante es criar a mi hijo», explica Julia, quien confía en que la situación sanitaria mejore pronto.





Lucía Gracia Alcázar. «La pandemia me echaba para atrás pero me lancé»

Rocío y Antonio Jesús esperan la llegada de Luca. Foto: CÓRDOBA

Rocío y Antonio Jesús van a ponerle a su hijo Luca, porque quieren que sea «la luz que no ha tenido el 2020». Esperan que nazca el 17 de enero, después de un embarazo bueno «para los tiempos que corren», dice la futura madre, que es enfermera en Cruz Roja. «No he podido disfrutarlo como hubiera querido, porque estando trabajado de enfermera en un sitio con planta covid, urgencias y protocolos nuevos a diario he tenido mucha incertidumbre y cierto grado de ansiedad que puede repercutir en el embargo», explica Rocío. «Al inicio de la pandemia me echaba para atrás, pero al final me lancé a tener el niño, porque luego uno piensa en su vida, en la edad que tengo y que no quiero que se me pase más tiempo». Durante estos meses, el miedo al contagio siempre ha estado ahí, pero «en mi trabajo siempre hay riesgo, si piensas todo eso al final no lo tienes», reflexiona. «A veces pienso más vale que sigas aquí dentro que fuera». Para Rocío, lo más triste de la gestación ha sido que el padre no haya podido ver «ni una triste ecografía» y están a la espera de saber si podrá asistir al parto en función de lo que ocurra en la tercera ola. «No sabemos cómo va a acabar esto, pero miro la vida con optimismo».

María Cayetana Sánchez Rojas: «He vivido el embarazo con miedo cuando salía a la calle»

María José, Marta y Antonio. Foto: CÓRDOBA

María Rojas, de 22 años de edad, reconoce que ha vivido «con miedo el embarazo», sobre todo cuando salía a la calle o al supermercado por miedo a contagiarse, o de pensar que estaría sola en el parto, pero reconoce que estar confinada y sin trabajo (cuida niños y se prepara para ser guardia de seguridad) tuvo también algunas cosas positivas: «Me entraba el sueño, me dormía, me entraban náuseas, sin problema, estaba en mi casa, y así».

María y Antonio viven en Fuengirola, pero han venido a Córdoba para tener a su hija, que ha nacido en el hospital Quirón, y para contar con algo más de ayuda de la familia de ella. «Martita es muy buena pero las noches le cuestan un poquito más», dice la madre, comprensiva, que está tratando de que la pequeña le coja el pecho.

Aunque es positiva, cuando mira al futuro, María no puede evitar sentir un poco de vértigo, cierta angustia: «Me preocupa el tema del trabajo, la guardería a la que tendrá que ir la niña. Es que no sabemos qué va a pasar con el virus. Eso sí, aunque tienes mucho miedo, no puedes pensar qué va a pasar porque nadie sabe nada. Hay que ir adaptándose e ir viviendo el día a día», reflexiona.





Logan Funes García: «El embarazo me pilló con un niño y teletrabajando»

Inés y José Manuel con el pequeño Logan. Foto: CÓRDOBA

A Inés, su segundo embarazo, «con sus náuseas y sus mareos», le pilló confinada, teletrabajando (es bióloga en una empresa de salud ambiental que hace desinfecciones en grandes superficies) y con un niño, Oliver, que la primavera pasada tenía apenas dos años y media. Lo que llevó peor de aquellos meses fue no poder ni siquiera andar, por eso celebró tanto la desescalada cuando se pudo sacar a los niños a pasear un rato al día. Como todos los padres del confinamiento, lo que peor han llevado han sido las revisiones y las ecografías siempre en soledad. Lo mejor, el parto: «Mi primer parto fue muy complicado, y esta vez en San Juan de Dios ha sido lo mejor que me ha pasado. Me han hecho partícipe de todo, la matrona Rosa, estupenda. Me dejaron meterme el móvil al quirófano y aunque fue una cesárea a los 5 minutos ya le estaba haciendo una videollamada al padre para enseñarle al niño», relata. A Inés, esta crisis, le ha hecho reflexionar «sobre la cercanía, los abrazos, valorar lo que tienes y que estás viva. Nos ha hecho verlo todo con otra perspectiva porque mucha gente se ha quedado por el camino».