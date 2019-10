Bart: «Piqué, ¿te atreves a retarme?»

«Me parece ridículo cuando dicen en la tele que la discapacidad te ayuda a ser mejor persona y tal..., cada uno vive lo que le toca vivir, pero eso es pura hipocresía, yo cambiaría mi vida si pudiera». Son palabras de Bartolomé Dobao, alias Bart, un joven cordobés de 25 años que nació con una rara enfermedad congénita llamada artrogriposis múltiple que le ha obligado a moverse en silla de ruedas prácticamente desde que tuvo edad para andar. «Cuando nací, el médico le dijo a mis padres que existían más probabilidades de ganar la lotería que de tener un hijo con esa enfermedad, en 1994 era una de las más raras del mundo, pero a ver, tuve esa suerte y aquí estoy». En una de las primeras revisiones, a la que asistió con su abuela, el médico le dijo que no llegaría a la mayoría de edad. «El hombre metió la pata», sentencia certero, «había mucha desinformación en ese momento, yo era el primer caso en Córdoba y el médico se curó en salud». Con los años, acabó contradiciendo al doctor aunque tuvo que pasar lo suyo. «De niño, me operaron siete veces las piernas, pero no falté prácticamente a clase, en general, he tenido una vida muy normal».

Alegre y franco, Bart (@bartolionheart en twitter) ha aprendido a moverse por la vida con la mejor de las actitudes. Quizás el barrio en el que ha crecido le ha forjado el carácter. «Me he criado y vivo en Las Palmeras, no he tenido nunca problemas de integración, pero aquello es territorio hostil y yo allí soy un rarito». Su supuesta rareza no tiene nada que ver con su falta de movilidad sino con sus aficiones. «Digamos que la idiosincrasia del barrio no va conmigo, no me gusta mucho el rollo, Las Palmeras es zona de reggaeton por ejemplo, no te encuentras a muchos chavales a los que les vaya la poesía, salir a cazar Pokemon por la ciudad y el rock como a mi». Uno de sus últimos poemas dice así: «Soy hereje en la ciudad/en mi propia ciudad/sáqueme pronto de aquí/señor taxista de profesión/que intenté ser presidente de los Estados Unidos/y ella fue la oposición)».

Técnico auxiliar administrativo, se aventuró cursando Informática pero «no se me dio», confiesa, así que lo dejó para estudiar Asistencia a la Dirección, que compagina ahora con un máster de publicidad y márketing digital. Su objetivo es «hacer oposiciones de administrativo porque quiero empezar con un trabajo fijo y estable y después montar algo mío para ser mi propio jefe», explica, «soñar es gratis, ¿no?» Luego añade: «Cualquier persona con discapacidad que no consiga ingresos firmes puede ser carne de residencia, mi sueño es la normalidad, tener un sueldo y montar una familia».

Aficionado al fútbol, seguidor del Barça pero más del Córdoba CF

De pequeño, le pirraba jugar a la videoconsola, pero en 2009 «el Barça de Guardiola me conquistó», sentencia sin tapujos, «antes de eso, el fútbol no me atraía nada». Desde ese año, es culé de los buenos, como toda su familia, aunque últimamente sea «más del Córdoba», aclara. Un partido remató su amor por el balompié. «Fue un Getafe-Bayern de Munich, yo quería que el equipo español ganara en la competición europea, pero lo eliminaron y fue la primera vez que sufrí por el fútbol, desde entonces siento ese picorcito dentro». Después del picorcito, llegó su oportunidad. «Un día, estaba en un partido del Córdoba CF con un amigo y llegó la presidenta de los Atómicos y nos vio como posibles jugadores», recuerda, «nos preguntó si queríamos jugar al fútbol en silla de ruedas y me dio su tarjeta, yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero pregunté y decidí probar». Aquello fue en el 2016. Aún tiene fresco en la memoria su primer partido. «Fue en Vistalegre, uf muchos nervios, había entrenado poco y con parachoques de plástico, los que te ponen hasta que tienes claro que te quedas y te preparan los de hierro, ese día perdimos, fallé el último penalti contra el equipo sevillano». Desde entonces, su juego ha mejorado mucho y ahora es parte esencial del equipo. «Jugar en los Atómicos es un sueño cumplido para mí». A día de hoy, alucina con el espíritu de los jugadores más pequeños. «Ellos me enseñan mucho, conviven con la discapacidad y no se plantean que haya límites, van a por todas», relata.

Reto a Piqué para conseguir una silla de competición

Convencido de sus aptitudes, aspira a tener una silla de competición (cuesta entre 5.000 y 12.000 euros) y puesto que no puede comprarla, ha lanzado un reto a Piqué, un vídeo que grabó su amigo Álvaro Sadas, a quien agradece «el curro que se ha dado sin llevarse ningún protagonismo» y que acumula ya más de 81.000 visitas, lo que ha desbordado todas sus expectativas.

Hola @3gerardpique, mi nombre es Bart. Soy jugador de fútbol en silla de ruedas eléctrica y te lanzo esta propuesta #PiquévsBartChallenge ¿¡TE ATREVES A RETARME!? pic.twitter.com/sU3dQpENzS — Bartolomé Dobao (@Bartolionheart) October 7, 2019

«No pensé que superaría las mil, pero ahora que veo el impacto, como no conteste, me sentiré fracasado, aunque quien no arriesga no gana, ¿no?», comenta, «mira, yo no quiero dar pena, por eso el vídeo está hecho en tono de humor y he elegido a Piqué, que además de buen jugador es muy sarcástico y por eso me siento identificado con él. Me gustaría que él me retara y si cumplo, que me compre la silla que necesito, él que puede». Piqué no ha dado señales de vida hasta ahora, pero él no pierde la esperanza. Cuando jugó con el Córdoba de Primera, lo vio en persona, pero no se paró con él. «No me vio». Con Messi sí interactuó. «Me colé en el hotel y en estadio, se echó la foto conmigo, me firmó un cromo, me miró y se fue, cumplí mi sueño de conocer a Dios».