Córdoba dispondrá de casi 186 millones para invertir en el 2021, un 127% más que hace dos ejercicios

El baipás de Almodóvar y la biblioteca de los Jardines de la Agricultura acaparan parte de las inversiones que hará el Gobierno central el año que viene en Córdoba, que dispondrá de casi 186 millones, un 127% más que hace dos años. Esa importante subida se debe a las cuantías incluidas en las inversiones del sector público empresarial, donde aparecen 103 millones dentro del ADIF que se reparten entre 50,9 millones para líneas de explotación y 40,5 para corredores TEN-T.

Dentro de esa cifra global de 103 millones está incluido el proyecto concreto que recibirá una mayor inyección del Gobierno central, el ramal del AVE, que contará con 11,7 millones, una iniciativa heredada del Gobierno del PP que está en obras desde este verano. Los trabajos que permitirán ejecutar un ramal que unirá las líneas del AVE Madrid-Sevilla y Málaga están presupuestadas en 11,9 millones y cuentan con un plazo de ejecución de veinte meses, por lo que la idea es darle un buen impulso el año que viene. En los anteriores presupuestos contaron con 12,4 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que, de salir adelante, serán los primeros del Gobierno de PSOE y Podemos tras el intento frustrado de principios del 2019, cuando se elaboraron unas cuentas que preveían para Córdoba 108,4 millones, un 32% más que las que le precedían, con una inversión media por habitante de 138 euros.

Al no prosperar aquellos presupuestos del 2019, el Gobierno se vio obligado a prorrogar por dos veces los del 2018, los últimos de Mariano Rajoy (PP), que plasmaban 81,9 millones para Córdoba, un 41% más que los del 2017 y con los que cada residente caía a 104 euros. Con aquellas cuentas se volvían a niveles del 2012. Sin embargo, tanto en unas como en otras, la provincia se encontraba a la cola del país tanto por inversión por habitante como total.

Otra obra que debía recibir dinero sí o sí porque llega a su fin en el 2021 es la de la biblioteca de los Jardines de la Agricultura, que se encuentra en su recta final, aunque va con algo de retraso en relación a la fecha prevista. El Estado prevé para su culminación 2,6 millones. En las anteriores cuentas la partida era de 3,5 millones, que sirvió para reanudar en el 2019 las obras que llevaban paradas desde el 2016.

En el ámbito de la Cultura, el Museo Arqueológico, que está inmerso en las obras de rehabilitación de la fachada, percibirá 100.000 euros para culminarlas, aunque en la proyección temporal hay plasmados un millón para el 2022, 3,1 para el 2023 y 3 para el 2025, lo que indica que su esperada rehabilitación no se olvida.

La variante Oeste, que hasta el 2018 ha contado con cantidades millonarias, al menos sobre el papel, que no se han ejecutado, en el anteproyecto aparece con 100.000 euros, cifra bastante inferior a la de hace dos ejercicios, cuando se preveía invertir en ella 2 millones. Aquí el problema está en que Gobierno y Junta deben firmar un convenio previo a la ejecución del proyecto de los 2,3 kilómetros que quedan entre la carretera del Aeropuerto y de la A-431, que, además, hay que revisar porque es de hace más de una década. En este caso no hay proyección temporal, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita.

Uno de los proyectos más demandados, la conversión en autovía la N-432 (Badajoz-Granada), contará con cantidades nimias, que suman unos 500.000 euros. Por un lado, hay 100.000 euros plasmados para la duplicación de la carretera entre Espiel y Córdoba, aunque no hay proyección temporal. Para el desdoble de la carretera entre Badajoz y Espiel hay otros 100.000 euros. A eso se suman partidas para la A-81 Córdoba-Granada de 99.990 euros, 100.020 y 99.990. Hay que recordar que un tramo se desdobla y en otro se ejecutará trazado nuevo.

Uno de los proyectos que aparecen por primera vez es la adecuación, reforma y conservación de la A-4 entre los términos de Jaén y Sevilla, que contará también con 100.000 euros. Se trata de un proyecto antiguo que está en revisión y que eliminará las curvas de la Cuesta del Espino. Otros 100.000 euros hay también para el proyecto que completará al ejecutado para dotar a la autovía de una nueva salida hacia el Puente de Andalucía que evite atascos. La idea es mejorar la conexión de la vía colectora de la ronda Oeste.

Otras partidas previstas son los 69.000 euros para obras en cuarteles de la Guardia Civil; los 9.000 para la Casa Árabe; los 330.000 para el aeropuerto; y los 3,7 millones para El Cabril.

Los presupuestos del 2021, que, como ha advertido Montero, están pensados para un "contexto inédito", por lo que ha pedido "cautela con las comparaciones", no prevén dinero para las comisarías, aunque estén en la mente del Gobierno, que plasma 100.000 euros para el 2022, 750.000 para el 2023 y 2,1 millones para el 2023.

El proyecto de presupuestos no recoge dinero para la Mezquita-Catedral, que sí aparecía en las anteriores cuentas que no logró sacar adelante el PSOE; ni para el Bellas Artes, iniciativa que parece descartada desde hace años. En cuanto al cercanías, hay partidas dentro de las cifras generales de Renfe y Adif. Hay que tener en cuenta de que estos presupuestos no vienen provincializados como siempre, lo que dificulta su interpretación.