El Ayuntamiento espera que la Fiesta de la Bicicleta reúna a 8.000 participantes en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba espera que la nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, que tendrá lugar el domingo próximo y que coincide con el Día Europeo Sin Coche, reúna a unos 8.000 participantes en el marco de la Semana de la Movilidad. La actividad lúdico-deportiva pretende fomentar el uso de la bicicleta y apuesta por un modelo de sostenibilidad sostenible donde prime el uso del transporte ecológico y el colectivo frente al vehículo privado. El recorrido partirá a las 11 de la mañana de la avenida de República Argentina y concluirá en el mismo lugar hacia las 2 de la tarde. Se trata de un paseo adaptado a todas las edades y que discurrirá por amplias avenidas. El paso de las bicicletas implicará cortes puntuales en el tráfico rodado.

De momento, son 3.000 las personas que se han inscrito a esta actividad, pero se espera que la cifra se incremente en los últimos días (la inscripción puede hacerse en fiestadelabicletacordoba.com). La inscripción es gratuita, siempre que se lleve un kilo de alimentos imperecederos que serán donados al Banco de Alimentos de Córdoba.

Mañana también está prevista la Bicicletada Infantil, que saldrá a las 19 horas de la plaza de toros y concluirá a las 20 horas en la calle Antonio Maura con un concierto familiar. Esta calle estará cortada al tráfico rodado desde la calle Albéniz a la plaza Costasol desde el mediodía. Al final del recorrido se procederá al sorteo de dos bicicletas. Para participar en esta Bicicletada infantil no se precisa inscripción previa y los niños harán el recorrido acompañados por la Policía Local.

Programa de la Semana de la Movilidad en Córdoba.

El alcalde, José María Bellido, junto al edil de Deportes, Manuel Torrejimeno, y el de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, así como del representante de El Corte Inglés, Daniel García Ibradola, patrocinador de la actividad del domingo, ha hecho un llamamiento a la participación en el Día de la Bicicleta, cuyo uso debe ser "una apuesta" para el resto del año, ha dicho.

El alcalde ha afirmado, además, que Córdoba es un referente histórico en movilidad sostenible, y que dispone para ello de 72 kilómetros de carril-bici. Precisamente, preguntados sobre la posibilidad de ampliar la red de vía ciclista en la capital cordobesa, el responsable de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que no está prevista de momento ninguna ampliación de los carriles-bici. No obstante, han reseñado que el Ayuntamiento tiene previsto hacer un estudio completo de la movilidad de la ciudad, en el que se valorará esa posible ampliación, toda vez que la Junta de Andalucía ya informara de no contar actualmente con fondos para seguir ampliando la red.