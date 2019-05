El Ayuntamiento vigilará que los VTC no tengan parada en la Feria

El Ayuntamiento de Córdoba anunció ayer, horas después de que el portavoz municipal del PP, Salvador Ambrosio, denunciara la existencia de una plataforma de aparcamiento de vehículos VTC en la zona de Mercacórdoba durante la Feria y le exigiera una acción contundente contra la competencia desleal de los VTC (Uber y Cabify), que extremará la vigilancia para que no exista tal competencia desleal a los taxistas. El concejal Andrés Pino aseguró que es «totalmente falso» que vaya a haber una parada de vehículos en las instalaciones de Mercacórdoba durante la Feria de Mayo y que además «vigilarán para que tampoco haya una parada encubierta en los terrenos próximos al recinto ferial».

Pino recordó que desde que Uber se instalara en Córdoba, el gobierno local «dejó muy clara su apuesta y su apoyo total al servicio de taxi». Asimismo, indicó que «Mercacórdoba no ha recibido de ninguna empresa o colectivo una solicitud» de estas características. Por su parte, el presidente de Pidetaxi, Miguel Ruano, explicó ayer que «desde el Ayuntamiento nos desmienten el rumor que lleva circulando tres meses entre los taxistas», si bien aseguró que en Córdoba «ya existe una parada encubierta en la zona de la Colonia de la Paz» y que la Policía Local les ha comunicado que ya han presentado varias denuncias, pero que no van a seguir actuando «porque no les consta que la Junta las esté tramitando». En cuanto a la feria, Ruano aseguró que confían en el Ayuntamiento, pero que se movilizarán si detectan la existencia de alguna parada encubierta de VTC, porque «las leyes están para cumplirlas».

Por otro lado, el gerente de Aucorsa, Juan Antonio Cebrián, informó ayer de que los usuarios de autobús tendrán en esta edición de la feria una nueva aplicación para saber qué línea deben tomar. Según Cebrián, se ha diseñado un código QR que se puede descargar en las marquesinas, en los autobuses o en los folletos que se van a distribuir, que permitirá a los usuarios no habituales del autobús, también a los turistas, saber qué línea es la que les lleva más cerca de su destino. Para ello, una vez descargado el código, el buscador de Google permitirá a los interesados marcar la dirección a la que desean ir para que a renglón seguido, la aplicación les indique las líneas y paradas que les dejan más cerca.

Cebrián ha explicado que esta medida se ha adoptado después de detectar en pasadas ediciones los problemas de las personas que normalmente no utilizan el autobús para conocer qué línea les viene mejor. Tanto los horarios como las líneas de Aucorsa que conectan con la Feria son los mismos del año pasado.