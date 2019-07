Ayuntamiento y vecinos denuncian un nuevo corte de luz en la Judería

Los cortes de luz en la Judería no cesan. Tanto vecinos como el propio Ayuntamiento han informado de que la calle Rey Heredia lleva casi una hora sin luz, corte que está afectando, además de a residentes y negocios, a edificios municipales como el Imtur, donde "están sin luz, sin internet y no pueden trabajar", según ha explicado el responsable del área de Infraestructuras, David Dorado. El concejal ha recordado que "se vienen produciendo averías desde hace tiempo en la zona del casco histórico" que han ido aumentando hasta que se han sucedido "a diario", sobre todo en esta última semana. Estos cortes, según Dorado, están afectando a más de 200 negocios, entre restaurantes y hoteles, y a más de mil vecinos. Pero no solo eso. Las interrupciones también están perjudicando "al alumbrado público, al Teatro Góngora, al edificio de Imtur, a la Posada del Potro y al centro de recepción de visitantes, así como a la Mezquita-Catedral". Esto le lleva a decir que "nos encontramos con un casco histórico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad sin suministro eléctrico".

Dorado ha explicado que este fin de semana han estado "técnicos de Endesa localizando la avería", que era "en alta tensión", y "han localizado un cable que estaba estropeado y lo han arreglado". Sin embargo, según añade, "estamos comprobando que la avería no se ha resuelto y que seguimos sin luz, ya que hay otra nueva". Dorado teme que como "las redes del casco histórico o los transformadores están obsoletos", "no son capaces de soportar la potencia que se está demandando, pero que sí está cobrando Endesa a todos los clientes". El concejal ha pedido a primera hora de la mañana una reunión con el director general de Endesa en Andalucía "para que dé explicaciones y nos dé una solución inmediata". Dorado ha asegurado que a las doce de la mañana no había recibido respuesta aún.

Endesa, por su parte, asegura que no le consta que se haya producido ninguna avería esta mañana en alta o media tensión, y que, en todo caso, ha podido haber alguna incidencia en baja tensión, aunque tampoco tienen constancia de ello. No obstante, estas fuentes aseguran que los técnicos han ido a la zona para averiguar qué ha pasado. Estas fuentes indican que a raíz de las continuas quejas que se están produciendo, se han instalado aparatos en los centros de transformación que abastecen a la zona para estudiar el flujo eléctrico, que tampoco han registrado ninguna anomalía. Estos aparatos permanecerán instalados durante algunos días más. Endesa insta a los afectados a que comuniquen cualquier incidencia al teléfono de averías.