El Ayuntamiento transferirá 1,3 millones de los Edusi a Urbanismo para tres proyectos

El Ayuntamiento transferirá a la Gerencia de Urbanismo más de un millón de euros de los fondos Edusi para ejecutar tres proyectos incluidos en los mismos. La junta de gobierno local ha aprobado hoy, viernes, la entrega de 1,3 millones al organismo municipal, que servirán para ejecutar el proyecto del Parque de Levante, la intervención prevista en El Patriarca y la rehabilitación de la casa propiedad municipal ubicada en la casa de San Agustín, a la que se han arreglado las cubiertas.

La junta de gobierno local ha dado luz verde al plan de prevención riesgos laborales del 2019 después del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación. Otro de los acuerdos, de los que ha informado la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, es el relativo a la cuenta justificativa presentada por el Imdeec en relación a la ejecución del Profea del 2017 y la transferencia del importe por valor de 547.997 euros.También ha salido adelante el convenio entre la Fundación Cajasur y el Ayuntamiento para el patrocinio de la Noche Blanca del Flamenco por 18.000 euros y para Cosmopoética por 10.000 euros.

Por otro lado, y en relación a la sentencia del Supremo que señala que una vivienda que esté en suelo no urbanizable no tiene que pagar el IBI como urbana, Doblas ha explicado que "el Ayuntamiento ya hizo su trabajo con el Catastro para que esas situaciones que se dieron en otras ciudades, que, con el boom inmobiliario, calificaron terrenos como urbanizables que finalmente no tuvieron ninguna ocupación, retirarles esa calificación". Doblas indica que "como ya hicimos ese proceso, nos encontramos con que la sentencia responde a la situación vivida en otras ciudades, pero no en Córdoba". No obstante, asegura que "desde el Ayuntamiento existe una comisión de seguimiento entre Recaudación y el Catastro para que todas esas situaciones, ante las posibles denuncias que nos puedan ir llegando, queden resueltas en el plazo más breve posible".