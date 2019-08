El Ayuntamiento tiene paralizadas 229 plazas de empleo público pendientes

El Ayuntamiento de Córdoba tiene paralizadas 229 plazas de empleo público pendientes de convocatoria, que corresponden a una treintena de procesos selectivos, según datos facilitados por el concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jornado (PP), que han sido contrastados con el sindicato CCOO. Las convocatorias aprobadas, de turno libre (25) y promoción interna (8), están en distintas situaciones administrativas, a la espera, en unos casos, de su publicación en los boletines oficiales de las distintas administraciones, y en otros, en una fase anterior, pendientes de la aprobación de sus bases.

De algunas de estas convocatorias no se sabe nada desde hace meses por cuestiones que desconocen los potenciales opositores. La parálisis provocada por las sucesivas campañas electorales de la primavera pasada y el parón del Ayuntamiento de Córdoba hasta la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno tampoco han jugado a favor de la celeridad de estos procesos, en los que muchos ciudadanos tienen todas sus expectativas puestas. Esto ocurre, además, cuando son objetivas las quejas por la falta de personal --en especial servicios como Policía Local y bomberos-- que los límites a la tasa de reposición y otras cuestiones han provocado en la plantilla municipal.

En la actualidad, el Consistorio cordobés solo está celebrando la oposición para 21 plazas de bombero-conductor (los aspirantes pasan estos días la prueba médica) y se espera que se incorporen en el primer trimestre del 2020. Además, hay tres programadores que están a la espera de tomar posesión como personal laboral fijo, una vez que ya ha concluido su proceso selectivo, y 5 ayudantes de biblioteca. También está previsto en septiembre el examen para promoción interna de 4 plazas de técnico de gestión. El resto de convocatorias, como se ha apuntado, se encuentran atascadas en alguna de las fases administrativos que requiere el proceso.

A PUNTO DE CADUCAR

De todas las plazas de empleo público que el Ayuntamiento tiene pendientes de sacar, son las correspondientes a la oferta pública de empleo del año 2016 las que están en una situación más delicada. ¿Por qué? Muy sencillo, si no salen adelante antes de diciembre se perderán, ya que las plazas expiran a los tres años de su aprobación. En esta situación hay en concreto 28 plazas de lo más variopintas: auxiliar administrativo (7 plazas), economistas (1), oficial de 2ª cuidador (1), psicólogo (2), promotor de igualdad (2), informador juvenil (1), agente ejecutivo (1), oficial de 1ª herrero (1), oficial de 1ª carpintero (1), oficial de 1ª jardinero (3), capataz (4), encargado (2), técnico de biblioteca (1) y técnico de administración especial (1).

TURNO LIBRE

El Ayuntamiento de Córdoba tiene pendiente de sacar 173 plazas en turno libre, es decir, aquellas a las que puede acceder cualquier ciudadano que cumpla con las bases de la convocatoria. Están repartidas en 23 oposiciones, incluida la de los 21 puestos de bombero-conductor que se está celebrando.

En este apartado, se incluyen las oposiciones para 3 plazas de educador social; 1 de técnico de consumo (se publicó en el BOE, pero aún no se ha hecho pública la lista de aspirantes); 3 técnicos de gestión (aún no hay bases); 2 de técnico informático (pendientes desde su publicación en el BOE, el 10 de abril); 21 trabajadores sociales (publicado en el BOJA el 29 de abril); 97 plazas de policía local (la Junta acaba de dar su visto bueno para publicarlas en el BOJA); 5 de economista y 4 de intendentes (publicado en el BOP el 5 de julio). Además, hay pendientes 6 plazas de oficial de 2ª cuidador, 4 de psicólogos, 2 de promotor de igualdad, un informador juvenil y 10 técnicos de administración general de las que ni siquiera hay borrador.

A estas hay que sumar las que pertenecen a la OPE del 2016 en turno libre, de las que hablamos antes, y 20 plazas de movilidad horizontal en Policía Local (18 agentes y 2 de oficial), a las que podrán acceder funcionarios de otros ayuntamientos que quieran venir a Córdoba.

PROMOCIÓN INTERNA

El Ayuntamiento de Córdoba tiene pendiente sacar 56 plazas de promoción interna correspondiente a las ofertas de empleo público de los tres últimos años. En concreto, la plantilla municipal está a la espera de que se convoquen 14 plazas de administrativo (se publicaron en el BOE el 2 de abril, pero aún no han salido las listas); 4 de técnico de gestión (se examinan en septiembre), 16 de auxiliar administrativo (los sindicatos hicieron en mayo las alegaciones al borrador de las bases, que aún no se han publicado); 11 plazas para que promocionen agentes de policía a oficial (2 de movilidad vertical) y 5 de subinspectores; 6 plazas para cabo del SEIS, y una más de agente ejecutivo. De lo que tampoco se sabe nada de momento es de la oferta pública de empleo del 2019, toda vez que el Gobierno central sigue en funciones y sin presupuestos aprobados, y no ha empezado a negociarse en Capitulares.