El Ayuntamiento saca a contratación dar continuidad al espectáculo de luz y sonido del Alcázar

El Ayuntamiento ha sacado a contratación el expediente que dará continuidad al espectáculo de luz y sonido del Alcázar, ya que al contrato actual le queda poco más de una semana de vigencia. La primera teniente de alcalde y responsable de Turismo, Isabel Albás (Ciudadanos), ha dado a conocer la noticia esta mañana en el propio Alcázar. El "contrato puente" tiene un presupuesto inferior a los 15.000 euros y estará en vigor hasta mitad de octubre, según lo explicado por la concejala. Tres empresas son las que optarán a continuar con el espectáculo nocturno que ya se ofrece en el Alcázar desde hace un par de años.

Paralelamente, y según ha indicado Albás, Turismo trabaja en los pliegos de condiciones que regirán en el concurso con el que buscará a otra empresa que se encargue del espectáculo a partir de octubre. La novedad será que el contrato se hará por cinco años. Además, y según ha asegurado, “será espectacular” y "debe dejarnos con la boca abierta". La concejala espera que sean muchas las empresas que se presenten a ese concurso y que el Alcázar tome un nuevo impulso tanto nacional como internacionalmente. Lo que no está claro es si habrá interrupción entre un contrato y otro. “Vamos a hacer lo imposible para que no haya parón", aunque no lo ha podido asegurar "porque lo dejaron todo sin hacer los miembros del equipo anterior”, ha aseverado Albás.

Albás ha criticado que cuando PP y Cs llegaron al gobierno local “no había nada hecho, el contrato finalizaba el 17 de agosto y nos quedábamos sin espectáculo”. A esto se une que “el nuevo pliego de condiciones tampoco se había elaborado”, algo que ha calificado como “sorprendente porque el gobierno municipal parecía que no estaba preocupado por el músculo de la ciudad, que es el turismo”. Es más, asegura que tampoco “habían dejado recursos para hacer el contrato puente y hemos hecho gestiones para que Hacienda" dé el dinero. La concejala ha criticado la gestión de IU, que, a su juicio, “no ha sido buena”.