El Ayuntamiento empieza a retirar las estatuas del Pabellón de la Juventud para proceder a su derribo

El Ayuntamiento ha empezado a trabajar en la retirada de las cuatro estatuas colocadas en la cubierta del Pabellón de la Juventud para proceder a su derribo. La empresa adjudicataria de la demolición, Isidoro Molina, trabaja en la retirada de las estatuas, que serán custodiadas en las instalaciones del Imdeco, para, después, cuando esté construido el nuevo edificio, colocarlas otra vez en su fachada. Las tareas para el desmontaje empezaron a las 10.00 y se prolongarán durante todo el día. A media mañana la empresa ha comenzado también a picar el edificio.

El concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno (Cs), ha asistido al acto de retirada, en el que ha asegurado que se "está trabajando en el plan usos" para las nuevas instalaciones deportivas con la idea de tener "en 48 días" el proyecto terminado y "que el año que viene se pueda empezar la obra".

En relación a los usos que tendrá el nuevo edificio, el concejal ha asegurado que se reunirá con todas las partes para consensuarlos durante el tiempo que dure la demolición, para la que hay un plazo de 48 días. Aunque ha reconocido que una piscina cubierta, que reclama el distrito sur, es "muy demandada", también lo son "unas instalaciones deportivas, un pabellón para 1.500 o 2.000 usuarios". Torrejimeno ha garantizado que "vamos a hablar con todo el mundo y no dejar a nadie fuera". El concejal ha recibido las quejas de uno de los miembros del consejo de distrito que se ha acercado hasta allí y que ha reclamado la piscina cubierta prometida en el anterior mandato.

GRAN EXPECTACIÓN

El acto está causando gran expectación entre los vecinos, que no se creen que por fin se vaya a actuar en el edificio que lleva cerrado desde el 2001, y al mismo han acudido los concejales del PSOE Carmen Campos, José Rojas y Alicia Moya, que han estado acompañados por el anterior responsable de Deportes, Antonio Rojas. El edil José Rojas ha mostrado su malestar, ya que al acto "no han sido invitados los vecinos" -en referencia al consejo de distrito Sur- y ha acusado a Ciudadanos y PP de estar "poniendo la participación ciudadana en el trastero de la ciudad". A su juicio, con el plan de usos que se plantea "abren las posibilidades a no hacer caso a lo consensuado en el consejo distrito". Rojas ha aludido a la larga trayectoria de este proyecto, que ha necesitado "tres corporaciones municipales". Por su parte, Moya ha recordado que fue el anterior presidente del Imdeco, Antonio Rojas, el que firmó la adjudicación antes de las elecciones y "han tardado cinco meses" en hacerla efectiva.

Momentos después llegaba hasta el Pabellón de la Juventud el concejal de Podemos Juan Alcántara.

Durante el anterior mandato, la Asociación Arte, Arqueología e Historia mostró su preocupación por el futuro de estas estatuas, cuya autoría corresponde al artista cordobés Luis Aguilera Bernier. Ya entonces se decidió desmontarlas y conservarlas para su reubicación en el futuro edificio o en otro espacio.