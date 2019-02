El Ayuntamiento respetará lo que diga Cultura respecto a los palcos

El Ayuntamiento de Córdoba respetará lo que diga Cultura en relación a los palcos de Semana Santa. Eso es, al menos, lo que se desprende de las palabras de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en relación a las conclusiones de la comisión de usos del casco histórico, que está en contra de que se coloquen en el entorno de la Mezquita-Catedral o junto a la Puerta del Puente y que en su lugar aconseja la instalación de sillas. Ambrosio, que aseguró que no conocía aún el contenido del informe, recordó que el compromiso asumido el año pasado por el gobierno local fue que «la propuesta que llegara sobre la instalación de palcos en la carrera oficial por parte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, tras el encargo hecho a los arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral, será trasladada a la Comisión de Patrimonio de Cultura». En este sentido, Ambrosio afirmó que serán «rigurosos en el cumplimiento de la propuesta que surja de la Comisión de Patrimonio y eso es lo que vamos a hacer». La alcaldesa se muestra convencida de que «habrá maneras de llegar a un entendimiento entre el espíritu que surge en esta conclusión concreta de la comisión» y «la propuesta, desde la legalidad y con el objetivo de preservar el patrimonio histórico, que parta de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura.

Ninguna sorpresa/ El presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, por su parte, no se mostró sorprendido con las conclusiones de la comisión relativas a Semana Santa -hay también sobre vía pública y cruces-. «No esperábamos otra cosa», reconoció, «cuando dijimos que no participábamos en la comisión era porque nacía sesgada, formada mayoritariamente por organizaciones y colectivos ciudadanos que se habían manifestado abiertamente contra la carrera oficial». Gómez Sanmiguel explicó ayer a este periódico que se estaba ultimando el informe que deben presentar en la Delegación territorial de Cultura «para garantizar la seguridad del monumento teniendo en cuenta las recomendaciones que han hecho los arquitectos de la Mezquita-Catedral para su conservación». Es más, aseveró que esas mismas recomendaciones ya las habían tenido en cuenta el año pasado, por lo que «la Agrupación de Cofradías, desde el minuto uno, ha estado trabajando de manera correcta y prueba de ello es que el monumento no sufrió ningún daño el año pasado». La intención de Sanmiguel era presentar ayer u hoy mismo el informe en Cultura.

El máximo representante de las cofradías dejó claro que su «interlocutor válido es el Ayuntamiento y lo que nos ha pedido es la elaboración de un informe sobre el montaje de los palcos». Por ello, Sanmiguel considera que las «comisiones informativas servirán para que el Ayuntamiento recabe informes y él sabrá que hacer con ellos».

El viceportavoz del grupo municipal del PP, Salvador Fuentes, se refirió también a las conclusiones de la comisión de usos del casco histórico insistiendo en lo ya planteado el martes por el portavoz, José María Bellido. A juicio del PP, «el casco es suficientemente importante para tener una persona dedicada al mismo». Por ello, su propuesta es que haya «una concejalía específica y transversal capaz de resolver y actuar de manera urgente». Además de esa concejalía específica, el PP piensa que debe elaborarse un «plan de usos razonables» que «recoja la sensibilidad de los vecinos» y del turismo.

Como adelantó este periódico, y tras nueve meses de trabajo, la comisión ya ha emitido sus conclusiones para lograr un conjunto histórico más habitable.