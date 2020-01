El Ayuntamiento replanteará el uso del centro de emergencia habitacional

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto replantear el uso de los 15 miniapartamentos que compondrán el futuro Centro de Emergencia Habitacional que se está construyendo en uno de los edificios del antiguo Hospital Militar con el fin de dar cabida principalmente a familias en situación de necesidad.

Según la concejala del ramo, Eva Timoteo, que subraya que «aún no hay nada cerrado del todo» y que «no se tomará ninguna decisión sin consultar previamente las recomendaciones de la Red Cohabita al respecto», la intención del equipo de gobierno es revisar el plan de usos para reservar un número determinado de minipisos para dar respuesta a episodios de emergencia puntual como estaba previsto, «en caso de incendios, desahucios o violencia de género...» y adjudicar el resto a personas y «sobre todo» familias que estén en grave situación de necesidad. «No tiene sentido que haya quince equipamientos cerrados a la espera de que ocurran emergencias», detallan desde Servicios Sociales, «por lo que consideramos que es necesario replantear el uso del edificio.

De momento, el centro de emergencia habitacional, que según la previsión inicial, debería haberse abierto a principios de este año, no se podrá abrir antes del verano debido a un problema estructural oculto en el edificio, que requiere de una actuación de refuerzo que no estaba prevista en la actuación inicial, según detalló en diciembre el concejal de Infraestructuras Antonio Álvarez. Pese al retraso, la junta de gobierno local ya ha dado luz verde a la adjudicación del contrato de suministro de equipamiento y mobiliario del centro de emergencia habitacional. En cuanto a la fórmula que se empleará para la adjudicación de los miniapartamentos, Timoteo no ha precisado nada, «ya que todo está pendiente de verlo con la Red Cohabita», insiste. En lo que sí se trabaja ya es en los pliegos para la adjudicación de los servicios comunes con los que contarán estos pisos, la mayoría de los cuales tienen dos habitaciones.