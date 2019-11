El Ayuntamiento refuerza la vigilancia contra los gorrillas en el Campo de la Verdad y Miraflores

El Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en las zonas de aparcamiento del Campo de la Verdad y Miraflores donde de forma habitual actúan gorrillas, una situación denunciada reiteradamente por los vecinos.

El responsable de Presidencia y de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado tras la junta de gobierno local que la vigilancia en esas zonas se ha reforzado este fin de semana, pero no ha concretado si seguirán haciéndolo en el futuro y en qué espacios, además de los mencionados

No obstante, Torrico ha indicado que el refuerzo de la vigilancia irá a "demanda de los vecinos", ya que los gorrillas "son muy ágiles en sus movimientos, por lo que, o los pillamos in situ en la actividad, o es complicado, si no hay denuncia previa, actuar contra ellos".

No obstante, Torrico ha aseverado que "hay vigilancia permanente por parte de la Policía Local de todas las actividades que no son legales y si se detectan, se actuará".