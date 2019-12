El Ayuntamiento quiere poner un sistema inteligente en el Vial Norte

Aunque el Ayuntamiento considera que «Córdoba no es una ciudad congestionada», estudia medidas para aliviar los puntos que se encuentran más colapsados. Las fuentes de Movilidad consultadas indican que «en el sitio más conflictivo, que es la glorieta de Louvière, estamos estudiando meter un carril más para la incorporación en el último tramo». A esto se suma que, según estas mismas fuentes, «también queremos poner un sistema de tráfico inteligente en el eje del Vial Norte». El sistema consiste en la instalación de cámaras que cuando detectan un número mayor de vehículos de lo considerado normal para un tránsito fluido modifican el ciclo de los semáforos para descongestionar las zonas más colapsadas dando paso hacia los ejes transversales.

El Vial Norte es el eje Este/Oeste de la ciudad, por lo que es normal, según estas fuentes, que sea el «que más tráfico tiene», junto con la avenida de América. En la glorieta que conduce hasta el polígono de Las Quemadas también suele haber más densidad, sobre todo, en horas puntas. «Son los puntos más conflictivos de la ciudad», pero, a pesar de ello, «no tenemos muchos problemas, excepto en los días de lluvia, aunque Córdoba no es una ciudad congestionada, más de un cuarto de hora no se tarda en llegar a ningún sitio», señalan estas fuentes. «Esto no es Madrid, estamos muy lejos de llegar a una gran ciudad», por lo que «la situación no es alarmante», concluyen.

Se considera que una avenida se encuentra en situación de precolapso cuando llega a los 1.500 vehículos por hora y por carril y a esas cifras en Córdoba «no llegamos nunca», afirman desde el área de Movilidad.

EL MAPA DE RUIDO / El exceso de circulación tiene un efecto colateral, la contaminación acústica. El mapa de ruido aprobado en octubre por el Ayuntamiento recoge que el Vial Norte es la zona con mayor nivel acústico total durante las 24 horas, superando los 75 decibelios. Otras vías con mucho ruido generado por el tráfico rodado son la avenida del Flamenco (antigua Conde de Vallellano), Gran Vía Parque, Tenor Pedro Lavirgen, carretera de Trassierra, Arroyo del Moro, Escultor Fernández Márquez, Ronda del Marrubial, Agrupación Córdoba, Carlos III, avenida de Medina Azahara, Ronda de Los Tejares, Cervantes y Ollerías.