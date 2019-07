El Ayuntamiento prevé culminar todos los proyectos del Alcázar este mandato

Fue una de las espinitas que se le quedó clavada durante el anterior mandato del PP al que fuera entonces su delegado municipal de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón (PP), y ahora tiene ocasión de quitársela al repetir en el mismo área. Durante aquella etapa, y en el 2014, Moreno Calderón anunció una ambiciosa intervención en el Alcázar -la mayor desde mitad del siglo pasado-, pero empezó a ejecutarse y culminó durante la etapa de PSOE e IU. La primera fase, la que perseguía la apertura del Alcázar por la Puerta Barroca (Ribera), la puesta en valor del Patio de Mujeres y la colocación de dos ascensores, finalizó pero no llegó a estrenarse a la espera de una segunda que aún debe licitarse. Queda una tercera, la de los paseos de ronda, a la que se sumarán las restauraciones de las torres de la Inquisición (con el Plan Turístico de Grandes Ciudades, tarea que entra dentro del área que lleva Isabel Albás -Ciudadanos-) y del Homenaje (que se ejecutará con los fondos Edusi), además de un proyecto más para eliminar barreras arquitectónicas. Su intención es que estas actuaciones queden culminadas en este mandato, de forma que el principal monumento municipal sea más accesible y cuente con el doble de espacio visitable.

Cultura coincide con los criterios que ya expuso Urbanismo en el mandato anterior, según ha explicado Moreno Calderón, que afirma que «no se pueden hacer cambios tan importantes como el acceso por la Puerta Barroca si la segunda fase actúa sobre la fachada Sur y sobre ese elemento», por lo que «mientras no esté realizada, no podemos plantearnos ese cambio sustancial en cuanto al acceso y al recorrido». Esto significa que la apertura de la Puerta Barroca y del Patio de Mujeres tendrá que esperar hasta que culmine la segunda fase. El anterior delegado de Cultura, David Luque (PSOE), calculaba que lo ya ejecutado estaría más de tres años sin poder abrirse, plazo que se va a sobrepasar. Estableciendo el acceso al edificio por la Ribera cambia el itinerario que hoy se sigue desde la entrada por la puerta de los Leones. La financiación no es problema, ya que Moreno Calderón asegura que está. El presupuesto previsto de la segunda y tercera fase es de 550.000 euros.

Los técnicos de Cultura y de Urbanismo ya se han puesto en contacto «para dar un impulso» a los proyectos del Alcázar. Cuando Cultura reciba el proyecto de la segunda fase, podrá poner en marcha el proceso de licitación. Moreno Calderón insiste en que «el Alcázar, por razones históricas, monumentales, culturales y turísticas es una prioridad» y confía en «ir de la mano con Urbanismo». Además, de poner en uso las tres fases planificadas en el 2014, «se va a poner énfasis en la eliminación de barreras arquitectónicas con fondos añadidos para conectar con rampas el jardín Bajo con el Alto y completar el circuito de visitas tanto al edificio como a toda la zona de los jardines para las personas con movilidad reducida». A esto se sumará la dotación de más aseos.

Dentro de los proyectos que se sufragarán con los fondos Edusi, el anterior gobierno dejó programada la restauración y rehabilitación de la Torre del Homenaje, así como la adecuación de la jardinería e iluminación de los paseos exteriores, actuaciones presupuestadas en un millón de euros. Este proyecto permitirá, según el concejal, «abrir la Torre del Homenaje, rehabilitar los baños árabes interiores y abrir al público el último mirador de la misma». Además del proyecto de la Torre de la Inquisición incluido en el plan turístico, y cuando todo acabe, habrá un plan de señalización de todo el recinto para configurar la entrada por la Puerta Barroca y la salida por la cancela que conecta la explanada de los jardines con el paseo de la Ribera. Además, se ampliará la información histórica y artística de los espacios más relevantes. Moreno Calderón indica que «el nuevo concepto de visitas permitirá lo que no ha posibilitado hasta ahora, que las personas con movilidad reducida disfruten también».