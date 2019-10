El Ayuntamiento se muestra partidario de peatonalizar parte de La Viñuela, que es una de las propuestas que ha hecho la Federación Comercio Córdoba y que hoy se ha abordado en el consejo asesor de comercio, que se ha reunido por primera vez en el nuevo mandato. El delegado municipal de Gestión y Comercio, Antonio Álvarez, ha explicado que cerca de la confluencia de Jesús Rescatado con La Viñuela “hay un pequeño espacio que afecta, sobre todo, a La Viñuela, donde la posibilidad de peatonalización podría ser cierta porque a efectos de tráfico causaría pocos problemas”.

Comercio Córdoba había solicitado la semipeatonalización de Jesús Rescatado y de un tramo de la avenida de La Viñuela, en concreto el que va de Tras la Puerta a Platero Sánchez de la Cruz. Álvarez ha manifestado que se hará un estudio para ver “los pros y los contras”, y se hablará con los vecinos. También se verá cómo habilitar más aparcamientos en la zona. El estudio incluirá el análisis de Jesús Rescatado.

Según ha explicado el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, el gobierno local se ha comprometido también a analizar las posibilidades de semipeatonalizar Claudio Marcelo, demanda que viene realizando el comercio desde hace una década, y de arreglar la calle implantando plataforma única como en Capitulares. El Ayuntamiento estudiará también las peatonalizaciones que podría asumir Ciudad Jardín y Santa Rosa, aunque no se han concretado las zonas que podrían verse afectadas.

En cuanto a venta ambulante, que es otro debate abierto hoy en el consejo asesor, Comercio Córdoba ha pedido al Ayuntamiento que no dé autorizaciones para mercadillos como el previsto el año pasado en La Ribera. Bados señala que “no hay problemas con los mercados que están en funcionamiento en la ciudad” y que “aunque hay un número importante”, el sector acepta que “tenemos que convivir con ellos”, pero subraya la afección que pueden tener mercadillos "oportunistas" como el de la Ribera. La federación ha exigido también que en el Zoco y en la Puerta del Puente se controle la venta de productos para que sean "artesanos" y no “made in China”.

En venta ambulante, la delegación de Comercio se ha comprometido a “cumplir lo que dice la ley”. Álvarez considera que “hay que compatibilizar las dos formas de comercio” por la aportación de ambas al empleo.

En el consejo asesor se ha sabido que el Ayuntamiento no podrá optar este año a las ayudas de la Junta para la venta ambulante al no tener homologada su ordenanza a la ley del 2012. La subvención es de 486.000 euros para toda la provincia. La delegación de Comercio ha decidido modificar la ordenanza de venta ambulante para poder homologarla y optar a esas subvenciones el año que viene.

La petición de cambiar un festivo no ha prosperado. Comercio Córdoba ha solicitado que se quede tal y como está fijado en el calendario publicado por la Junta en el BOJA, por lo que los comercios no abrirán ni el sábado 24 de octubre ni el domingo 25.