El Ayuntamiento incrementa la vigilancia en los barrios donde más contenedores se queman

El Ayuntamiento ha incrementado la vigilancia de las zonas en las que más contenedores se están quemando. El responsable de Presidencia y del área de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado este lunes que Huerta de la Reina, Moreras, Tablero Bajo y el distrito Sur, en concreto en el Campo de la Verdad y en Miraflores, son las zonas en las que más actos vandálicos se están cometiendo con este tipo de mobiliario urbano, de ahí que el Ayuntamiento haya decidido intervenir, en primer lugar, aplicando la acción preventiva.

Sadeco ha elaborado un mapa con los puntos en los que más contenedores se están quemando, que es el que ha estudiado el área de Seguridad para tomar medidas. Torrico reconoce que "es muy difícil que, salvo que se pille in fraganti al infractor, pueda prevenirse la quema, pero sabiendo quiénes pueden ser los causantes de esos hechos delictivos, se les puede hacer el seguimiento de prevención que los evite".

Torrico ha explicado, no obstante, que "a día de hoy no se tiene clara la autoría de estos actos vandálicos", que se están investigando. "A veces se identifica a los culpables y otras veces no", señala.

El Ayuntamiento no ha notado un incremento de contenedores quemados pero sí la concentración de este tipo de actos vandálicos en determinados barrios. En este sentido, Torrico ha indicado que se "están estableciendo nexos de unión entre una circunstancia y otra".