El Ayuntamiento impulsa un plan para evitar la despoblación del casco histórico

La delegación del Casco Histórico ha anunciado un plan de gestión para esta emblemática zona de Córdoba que incidirá, sobre todo, en incentivar el aspecto residencial con el objetivo de evitar la despoblación de este espacio, según ha señalado esta mañana Laura Ruiz, responsable de esta área. Debido a la "singularidad" que tiene el casco histórico cordobés, uno de los más grandes de Europa, Ruiz considera que hay que prestarle "una especial atención", y es por ello que desde esta delegación se redactará un plan de gestión de toda la zona, más allá de la patrimonial, para dar solución a los problemas más inmediatos, que pasan por la abundancia de solares vacíos y en mal estado, además de la iluminación, las consecuencias negativas de algunos de las actividades que tienen esta zona como escenario, y otros servicios de los que carecen los ciudadanos que residen en esta zona, escollos a los que "nadie ha hincado el diente hasta ahora", ha dicho Ruiz.

La conservación y valoración del patrimonio y las necesidades que se presentan en esta zona irán de la mano en este plan, para el que se ha creado la Mesa del Casco, en la que intervendrán representantes de todos los agentes que viven y trabajan en este espacio, como comerciantes, vecinos, hosteleros, ampas, el Cabildo de la Catedral, la UCO, las instituciones culturales, la Asociación de Patios y el sector del transporte. Será un instrumento estratégico que va a marcar unas reglas y protocolos, que deben ser respetados tanto por las administraciones como los agentes privados y necesitará de la colaboración de otras delegaciones. La primera reunión de esta mesa, que contarán con unos 25 miembros, se pretende que se celebre en la primera quincena de septiembre.

Según Ruiz, "nuestro casco histórico es un espacio vivo", por lo que no solo hay que fijar la mirada en cumplir la normativa del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, sino que también "tenemos que solventar los problemas que existen" para que el casco histórico sea "polifuncional", además de "incentivar el aspecto residencial, por lo que hay que facilitar una serie de servicios que ahora, o son deficitarios o no funcionan como deberían". "Queremos que el caso histórico mantenga la actividad", ha proseguido Ruiz, que no está de acuerdo en que el turismo "esté generando problemas", pero cree que hay que mantener un "equilibrio y evitar llegar a ese punto", para evitar la despoblación.